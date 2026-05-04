宏福苑上樓｜雙親後樓梯亡　父生日變死忌　居民捧花尋遺物斥人禍

今日（4日）是當局安排宏福苑7幢災廈居民上樓的最後一天，開放予宏泰及宏盛閣居民上樓。眾多重返災場的居民中，宏泰閣29樓居民黃先生的背影顯得格外沉重，因為這場無情火奪去了他61歲母親及剛滿70歲父親的生命，當日更是老父的生日。



昔日一家三口，如今只剩下他一人。他帶着一束鮮花上樓悼念，只想尋找雙親的遺物，並向亡父說一聲「生日快樂」，因火災當日正是他爸親的生日。此外，他坦言對政府的善後及安置方案感到不滿，並形容今次火災是一場「人禍」。



黃先生與父母住在宏泰閣，但父母因火災喪生，如今只剩下他一人。他帶着一束鮮花上樓悼念。（黃學潤攝）

黃先生一家三口於2006年搬入宏福苑，但因為一場無情火，一夕之間家破人亡。他憶述當日的情況：「其實爸爸媽媽係喺後樓梯離開（去世）……最後一次聯絡媽媽時，大約係下午2時50分，仲打得通。佢只係講喺後樓梯逃生緊，好辛苦，最後佢咳到講唔到嘢。」這通短短的通話，成了母子間最後的訣別。

更令人心碎的是，火災發生當日，正正就是黃先生爸爸的70歲生日，「因為爸爸發生意外當日係佢生日，（今日帶鮮花）睇吓有無機會同佢講聲生日快樂，希望佢哋安息。」黃先生表示，最希望將鮮花擺放在父母喪生的後樓梯，若不獲批准，也希望放單位內。

單位Total Loss化灰 上樓想尋回父母遺物

苦等逾5個月，黃先生準備上樓，自言心情緊張又失望。他指，從當局提供的相片已知道單位已經「Total Loss」，「都已經化成灰，啲灰都唔知會唔會已經吹走咗」，又指「都預咗無嘢執到，但係如果執到就當Bonus囉。」他今次上樓最大的心願，是希望能從廢墟中尋回雙親的遺物，包括母親的首飾等，以及手錶等貴重物品。

對於將來要搬離宏福苑，黃先生表示：「告別係一個暫別，唔係永遠嘅告別。」他表示有接受心理輔導，但現時仍時刻掛念家人。

黃先生上樓前，心情緊張又失望。他指，從當局提供的相片已知道單位已經「Total Loss」。（黃學潤攝）

不滿多個部門失責：每個部門做多少少、就可避免人禍發生

黃先生曾出席宏福苑聽證會，他形容在聽證會聽到的內容令他感到失望：「咩都唔理想嘅時候，究竟居民可以做到咩？每一個部門都話唔關自己事，但係其實每個部門做多少少、行多步，就可以避免呢場人禍發生！」他續指：「而家嘅感覺，係好似畀錢人去燒間屋。畀咗錢都得唔到我哋想要嘅結果，仲要發生咁嘅人禍！」

不滿政府回購安置方案 政府寬免災民稅項 黃生：好過無啦

此外，黃先生亦不滿政府的回購安置方案：「你畀啲好似有得揀嘅方案，但呢啲都唔係原區！你叫一個生活咗幾十年喺大埔嘅人，搬去第二個區，真係好唔合理。」對於政府今日宣布寬免災民稅項，他無奈道：「好過無啦。」

黃先生表示，他與許多街坊一樣，最希望爭取原址重建。對他而言，宏福苑是他成長的地方，擁有吐露港海景與山景，交通四通八達：「我想像唔到大埔仲有咩地方，方便得過呢度。」他表示目前仍在考慮是否簽署回購方案，但承諾在限期前，會盡最大努力為這片充滿家人回憶的土地爭取原址重建。

黃先生上樓前，心情緊張又失望。（黃學潤攝）

5月4日宏福苑居民上樓執拾情況