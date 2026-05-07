2女跨境走私2.8億現金判囚58及36月　為海關首宗同類洗黑錢罪成案

兩名本地女子因透過跨境運送大量現金到港，清洗高達2.8億元黑錢，今日（7日）於區域法院被裁定「洗黑錢」罪成，兩人分別被判處監禁58個月及36個月。海關表示，此為自2018年實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》以來，首宗旅客運送大量現金洗黑錢罪成的案件。



案情指，兩名被告於2018至2019年期間，多次經邊境管制站將大量現金運送至香港。海關經深入調查後，發現兩人涉嫌合共處理折合約$2.8億元的犯罪得益。至2019年9月，海關人員採取執法行動，於落馬洲支線管制站將兩人拘捕，並於2023年4月正式落案起訴兩人合共4項洗黑錢罪名。

海關表示，此為自2018年實施《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》以來，首宗旅客運送大量現金洗黑錢罪成的案件。（資料圖片）

海關對法庭判刑表示歡迎，認為監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映洗黑錢罪行的嚴重性。根據《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款$500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收。