港鐵甩門｜移位廣告牌細節曝光　更換海報活動板疑外翻撞甩車門

港鐵銅鑼灣站昨（3日）傍晚發生列車車門飛脫意外，港島線列車服務嚴重受阻近3小時，包括金鐘、銅鑼灣及北角等多處迫爆放工人潮。港鐵表示經調查鎖定原因為廣告牌部件移位碰到車門導致脫落，由港鐵提供的圖片及示意圖所見，該塊組件原為向內靠隧道壁方向打開，惟於事發時懷疑向外翻，碰到車門下方。



港鐵晚上表示，出現移位的組件位於涉事廣告板下方，本身設計可讓工作人員向隧道壁方向打開廣告板，以便更換海報，至事故發生後港鐵發生組件移位。根據港鐵提供的圖片及示意圖所見，該組件為一塊活動板，原為向內靠隧道壁方向打開，惟於事發時懷疑向外翻，碰到車門下方。港鐵表示會循組件設計、廣告板的操作和運作程序，及設備狀態三個方向深入調查。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐今早於電台節目表示，經昨晚收車後的調查，已鎖定原因是由於廣告牌部件移位，碰到車門導致車門脫落，排除與列車有關，涉事的廣告燈箱於上周四曾由承辦商更換廣告。黃琨暐指現時除了拆除涉嫌引起事故的相關組件外，其餘全線不同類型的燈箱亦已安排全面檢查，亦會盡快向相關政府部門報告。

港鐵車務工程總管吳偉鴻指，涉事的大型廣告牌可用作放置燈箱廣告，或貼上大型的貼紙廣告，連同涉事的廣告牌，全線共有8塊同類型廣告牌，分別位於4個車站。

▼12月2日，港鐵發生罕見車門飛脫嚴重事故▼

