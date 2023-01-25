流浪狗闖路軌｜唐狗「未雪」遭輾斃最轟動　7萬人聯署促港鐵交代

港鐵東鐵綫今午（25日）一度因有流浪狗走入粉嶺站附近路軌，來往金鐘站及落馬洲站行車時間需額外10-15分鐘。動物闖港鐵路軌近年曾也發生，當中以唐狗女「未雪」2014年闖路軌後被直通車輾死最為轟動，港鐵當時的處理流浪狗闖路軌手法惹爭議，雖然曾就事件向公眾道歉，但後來仍有逾三百名市民聚集港鐵上水站外悼念「未雪」，並希望事件能喚醒港人關注動物權益。



職員用椅引「未雪」離路軌不果 通車後粉嶺站附近遭撞斃

「未雪」事故發生於2014年8月20日，該隻唐狗女當日早上9時50分誤闖上水路軌，列車一度停駛讓職員搜索，當日有片段顯示，有當時身處對面月台的乘客拍攝「未雪」多次伸直四肢，極力嘗試跳上月台不成。

惟有指職員未有向愛護動物協會或漁護署求助，並職員曾在月台以椅子救狗，惟結果失敗，錯失救援時機。其後港鐵在狗隻未成功離開路軌，便決定恢復通車，最後「未雪」在粉嶺站附近被直通車撞斃。

質疑港鐵職員判斷失誤 未有盡力救狗

事件引起公憤 ，有網民及愛護動物組織質疑港鐵判斷嚴重失誤，批評港鐵職員「草菅狗命」，未有盡力救狗，令「未雪」枉死，故將唐狗命名為「未雪」，寓意「沉冤未雪」。

網民自發悼念「未雪」 港鐵上水站外悼念

當時約有逾7萬名網民於網上聯署要求港鐵交代事故原因， 又到港鐵總部及火車站為「未雪」舉行各種悼念活動。港鐵事後成立專責小組，檢討事件及提出改善措施，並於2015年3月提交調查報告。