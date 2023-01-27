以為被「呠」撻朵「我新義安㗎」　旺角躁男即日被警拘捕

今日（27日）網上流傳一段32秒長的車cam片段，顯示片主今日凌晨零時駕車駛至旺角彌敦道576號對開馬路時，疑不滿前方一架的士收慢行駛而響咹，懷疑因此觸怒了左前方一對正在上的士的男女，男子聞聲即轉身「問候」響咹片主，更「撻朵」大喝：「我新義安㗎X你老母。」

警方經調查後，今午拘捕該名38歲姓周本地男子，涉嫌「自稱三合會成員」，他正被扣留調查。



警方表示留意到網上影片，顯示今日凌晨一名本地男子懷疑因道路使用問題與一名私家車司機爭執，其間自稱三合會成員。油尖警區反三合會行動組接手調查，經情報分析及翻查大量閉路電視片段後鎖定涉案男子，今午2時許於尖沙咀區將其拘捕。

一名男子疑因不滿的士響咹，在彌敦道「撻朵」大喝「我新義安㗎X你老母」，警方今午（27日）在尖沙咀區拘捕該名38歲姓周男子，涉嫌「自稱三合會成員」。（警方提供）

片段顯示片主響咹時左前方有一對男女在馬路中心準備乘的士，惟男子誤以為被「呠」，隨即離開車廂轉身以粗口「問候」響咹片主。該名身穿黑衣，沒有戴口罩的男子轉身怒道：「X你老母，做乜X嘢？X你老母。」期間更脫下Cap帽，加強氣勢。身旁女伴見狀檢起Cap帽，並多次制止男子及嘗試拉他上的士。

豈料男子未有聽從，反而走到片主車前大聲指罵：「呠乜X嘢啊？」更「撻朵」大喝：「我新義安㗎X你老母。」最終由女伴拉車回到的士上。發佈車cam影片的片主說：「你咁樣全世界都知你邊瓣，我砵前面架的士啫，嘈到你唔好意思囉。」