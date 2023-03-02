蔡天鳳碎屍案｜警方拘捕前夫朋友涉嫌協助罪犯　至今6人落網

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，其中前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑同被控一項謀殺罪，前家姑李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件將於5月8日再訊。另外前家翁的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，現獲准保釋候查。消息指，警方再就案件拘捕一人，為前夫朋友，涉嫌協助罪犯，警方稍後將交代案情。



警員今午重返大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝）

死者家屬首現身



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▼警方於2月26日再拘一名47歲女子，為死者前家翁情婦▼



▼警方於2月25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

