男拔生曾憲哲失蹤｜跨部門續上山搜救　曾母：心情沉重地積極配合

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今踏入第6日。經歷颱風「小犬」吹襲及連場大雨，消防、警方及民安隊目前繼續鎖定馬鞍山郊野公園一帶，上山搜救。曾憲哲的母親今午（9日）向《香港01》記者表示，各部門自天文台由八號風球改發三號風球後，已重新開始搜索行動，她與家人目前「心情沉重地積極配合」相關行動。



曾母指出，一家人過往曾數次到馬鞍山郊野公園郊遊，但不算經常到訪，目前亦無法推斷在該處是否有Matthew的特別回憶。面對連場風雨，曾母說現在當然擔心愛兒的情況，但「希望神保守」，讓她可以盡快找回兒子。

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至於民間搜救隊方面，香港守望者服務團（HKGV）發言人表示，成員在八號及九號風球生效期間，仍有繼續上山尋人；待成員今晚下班後，團隊亦會繼續搜救行動。同樣有參與搜索的郊野義務搜索隊（CVST），發言人則表示雖然有隊員希望再出發尋人，惟因目前搜索範圍偏向山野位置，而現時仍下大雨，亦有暴雨警告和山泥傾瀉警告等，團隊不希望隊員太冒險，故暫定會待天氣好轉後再上山繼續搜救行動，目前希望先透過不同渠道，嘗試收窄搜索範圍。

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失蹤男拔生曾憲哲。（網上圖片）

警方再次呼籲，任何人士如有失蹤人士的消息，可致電 28601040 或 98860034 與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。