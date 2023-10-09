颱風小犬｜16歲仔抄山徑返歸被困認「有勇無謀」　父：當買個教訓

颱風小犬襲港，昨晚（8日）九號風球期間不少市民因為「冇車搭」而有家歸不得。其中一名16歲少年在鑽石山買ipad套後，竟選擇冒險「行山」擬返顯徑邨住所，結果迷路被困，驚動警方及消防，幸最終安全無恙。涉事少年父親今日（9日）受訪時指，兒子坦承自己「有勇無謀」；他亦抹一把冷汗，感謝警方親自將兒子安全「送上門」，「知就梗係唔畀佢去啦‥‥‥冇事就當買個教訓！」



涉事少年與父母一家三口居於大圍顯徑邨，現年就讀中四，平日有玩田徑等運動。消息稱，少年昨日前往鑽石山購買ipad套，及至晚上7時半準備回家時，正值九號風球生效，市面大部份交通工具停駛，他遂自行以Google Map尋路回家，但他由鑽石山步行至麥理浩徑第五段時迷路，最終於晚上8時51分左右報警；晚上10時許獲救。

少年父親今日接受《香港01》訪問時亦鬆一口氣，他指自己昨日上班，「佢（兒子）冇同我講，知梗係唔畀佢去，我唔知嘛返咗工！」他憶述接獲兒子來電時，兒子手機只剩30%電量，自己一度想立即駕車前往接送，但兒子卻不懂下山，最後只好着其報警，「搵咗我先，但真係接唔到佢，接唔到就唯有報警！」

他指，兒子外出時僅穿普通外出衫褲，沒有甚麼裝備，但能確認自己安全，只是純粹迷路，「知佢（兒子）喺邊，喺個涼亭，安全。」及至昨晚10時許終得悉兒子安全獲救，最後更由警方親自送到家門前，「原先去長沙灣（警署）接，但話九號風球唔使喇，最後（警方）送埋上屋企！」

少年父親表示，事後沒有興師問罪，並指兒子勇於承認錯誤，「鬧佢都冇意思啦！成件事佢都知道自己錯‥‥‥其實佢都知自己衰，一打嚟話『我今次實畀你鬧死喇！』話自己有勇無謀囉！」他慶幸兒子安全無恙，但日後會適當教導，亦相信兒子能吸取教訓，「可能個思考未知道要咩（點做），天災人禍，小朋友諗到就唔會發生呢啲事‥‥‥叫做夠膽死，冇事就當買個教訓。」

▼ 颱風小犬襲港下市面情況 ▼

