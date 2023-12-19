尖沙咀名錶世家劫案｜警再拘兩非華裔男檢刀錘衣物　累計5人被捕

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」於本月12日下午遇劫，遭持刀錘匪徒掠去24隻總值逾3,900萬元的名錶。警方繼早前拘捕3名涉案男子後，今日（19日）表示，於前日（17日）再拘捕兩名非華裔男子，並檢獲兩把利刀、兩支鐵錘及一批疑犯於案發時穿著的衣物。其中一名被捕男子被控一項「串謀行劫」罪，已於今午（19日）提堂。警方至今就案件拘捕5人，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀錘闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，錶行大門玻璃破裂，警員在店內調查。（左朗星攝）

警方表示，油尖警區重案組第二隊人員深入調查案件後，前日（17日）分別在中區及九龍城區，拘捕一名20歲及一名27歲非華裔男子，涉嫌「串謀行劫」。據了解，20歲被捕人為巴基斯坦裔，持香港身份證；27歲被捕人則為印度裔，持行街紙留港。其中20歲被捕男子已被控一項「串謀行劫」罪，今午在九龍城裁判法院提堂；27歲被捕男子則正被扣查。

行動中，警方在元朗大樹下東路檢獲兩把長約45厘米的刀，並在大埔公路一斜坡檢獲兩支長約90厘米的鐵錘，以及一批犯案時所穿的衣物。警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 9238或3661 9239與調查人員聯絡。

▼「名錶世家」劫案現場▼



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」12月12日遭多名匪徒持刀錘闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，警方接報到場，封鎖現場調查。（左朗星攝）

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劫案發生於12月12日下午3時許，一名穿白衣男子涉假扮顧客騙「名錶世家」職員開門，他步入店內之後，4名劫匪隨即衝入店內，其中兩人手持大鐵錘扑爆飾櫃玻璃、一人持兩把刀指嚇職員，白衣男趁亂逃去。劫匪合力掠去24隻手錶後，再用鐵錘扑爛自動上鎖店門的玻璃並登上接應車輛逃去。

▼案發過程閉路電視截圖▼



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警方其後於12日及13日拘捕共3名報稱無業的男子，包括涉嫌負責「踩線」、最先入店的白衣男，以及兩名被指「積極參與」行劫計劃的男子。惟24隻失錶尚未尋回，當中包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士等，其中最貴的一隻Richard Mille手錶價值約460萬元；最「便宜」的一隻勞力士手錶也值約20萬元。

▼12月12日「名錶世家」劫案24隻失錶▼



2023年12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，被掠走的名錶包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、Patek Philippe等等。圖為當中最貴的一隻Richard Mille手錶，價值約460萬元。（左朗星攝）

至昨日下午，大批警員及機動部隊成員帶備鐵鏟等工具，在大埔公路—馬料水段近中文大學對開多處山坡搜索，其間越過路邊欄杆走落山坡，部份地方山勢險峻，有同袍從旁指揮協助。行動持續個多小時後結束，並未發現可疑物品或人物。

▼12月18日警員搜山情況▼



12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，24隻總值逾3,900萬元的名錶下落不明，且尚有劫匪在逃。大批警員12月18日到大埔公路近中大一帶的山頭大規模搜索，當中有警員手持鐵鏟走落山坡。（翁鈺輝攝）