【有一種__人】#006 「有一種男人n女人」 by葉子騫

有一種男人，明明決定忠於自己，卻偏偏要為活出真我而親自走上台表演一場聲淚俱下的負荊請罪；而有一種女人，明明做到完全地擁護愛自己的思想，卻偏偏要裝出一個與真我相違背的面孔，到底是為了什麼？ text: 葉子騫

其實不對，但我想試下去，是否會變合拍的一對

那一種男人，為了生活，為了得到別人的認同，為了免於走一條需要很大勇氣和力氣的路，男人才甘心做下靶。明明是自己的上下身和心一直認同認可，而且做完亦會得到快樂，可以讓人對著衝動背著宿命的事，最後都為了生活二字，狠狠的放下。為了得到大眾的認同，只好收起屬於自己的對錯感知，跟大隊扮有集體價值觀認低威，結果歉是道了，但又沒有觸動人心的力量，眼睛流出來的是水份和鹽，這種眼淚英文叫crocodile tears 鱷魚的眼淚，跟中文的貓哭老鼠一樣，所以，覺得自己好丟臉，好錯，好討厭，好陌生，不是因為你做了錯事，也不是因為被人當場斷正，而是像男人自己說的沒有靈魂，靈魂叫你跟著心而行，你卻為了外面的目光而走向另一邊，難怪認不了自己。

我很想找個人，對我說別怯慌

因為生活而怯慌，結果要走出來向大家道歉，但男人要道歉要交待的，其實不是更應該回到事情的基本，跟受了傷的人和受了傷的自己道歉和交待嗎？先跟自己講和，理解和接受這個「犯錯」的自己是自己的一部份，而不是不停的自我打壓自我傷害，拜託別人不要數自己，自己先要停止跟自己對著幹。



鬧也鬧過，罰也罰過，你要什麼？

而那一種女人呢，情況大致相同，她的心對特定形象的男人有感覺，結果一次又一次成功將心念顯現成實相，讓她一次又一次碰上差不多的人，差不多的人自然會發生差不多的事情和差不多的結果，這種起承轉合成了一個pattern(模式)，讓人倉鼠跑圈圈的循環(looping)差不多的故事情節，looping這模式發生在很多人的身上，目的是要學懂裡面的一些道理和學題，學懂了自然找到方法離開，但萬一學不到，就真的會像倉鼠跑圈圈一樣，永無盡頭。

自問亦有形象，未願暴露惆悵

細心再看看，這個loop中，她似乎都理解自己喜歡做的事，在大眾眼中絕對不會被接受，再者，為了生活苦苦建立的形象亦會因為這事毀於一旦，正所謂人人要生活，所以她戴上面具，只有在夜深、只有在半醒半醉的時候，她和他才能，敞開靈魂，去釋放天真。要不是有途人凝望中寂靜的稱讚，她和他，應該還在美麗與悲哀之間徘徊。

好想說謊，不眨眼睛，似進入無人境

浪漫到像絕症的苦戀，每個人都有機會遇上這種，失樂園不是在鎂光燈下的人的專利，千年一遇的大花生放在面前，人人都會衝上吃，但吃的同時，都不妨想想他朝自己拿到失樂園的入場券時你會怎樣做。要做自己跟世界抗衡，或是背棄自己迎合世界，或是有更聰明的解決辦法，就全靠看倌的智慧、創意和心念，人生苦短，家家有求，你有你世界，我有我世界，誰可以說得準？