【有一種__人】#007 有一種望著超級英雄的人 by葉子騫

二零一九年四月二十四日，要執筆寫字，記錄一下這一天，所上映代表一個超級英雄時代完結的電影。而作為有幸由開始目睹和參與這件可以人生大事的每一位，心裡有一種百感交集，一下子心裡出現了傷心、擔心、不憤、感激、高興⋯⋯二零一九年四月二十四日，注定是難忘的一日。

望著超級英雄的人都明白，超級英雄的華麗戰衣代表可以催毀星球的力量，同時間身心亦受到聽到都覺痛的重傷，但依然要咬緊牙關去救地球，自己這種洗牙都痛到叫救命的，還是在自己崗位，給予這些超級英雄最大的支持，出心出力的做個英雄背後的後援，英雄叫集會我們就會出現，英雄要幫手我們就出力，我們不是超級英雄，難道叫按摩的衝上前打斷壞人的經絡，或者是寫字的在壞人的面上寫個死字，自知之明除了保命免於拖累別人，同時也是了解自己在甚麼位置發光發亮。

說到角色不同，望著這班超級英雄打過你死我活，同時間也看見英雄跟壞人的分別，不在於他們的外貌。打了這麼多年，看到的是有能力的人，會因為自己不同的念，創做出截然不同的世界。英雄忽然「入了魔」當壞人傷害無辜，壞人又忽然良心發現加入了英雄的陣地，這種黑暗與光明的鬥爭，全在於局中人的心，這種黑完又白白完又黑的橋段，又豈只出現在電影中。

望著超級英雄的人最享受的，絕對不在於他們的寶石魔法過人之力，最令人羨慕的當然是他們可以不受業力和因果法則的束縛，壞人可以放開雙手隨喜好或收命令傷害甚至殺害別人，英雄也可以因為壞人實在欺人太甚而將壞人打個粉碎化回份子幫他們提早輪迴滋養大地，讓世界再次變得很美。而在現實世界，每做一件事就算因果的影響未出現，我們為自己定下的法律也早已要你找數，即使心存正義的人犯法都要乖乖受法律的制裁，這是我們對現世的理解，只是有時候，望著超級英雄的人看得太多英雄故事，都會想如果有一天有人可以將現世的壞人打到份子般細碎，應該會是超高票房的一部電影。

而容許我套用說因果最勁最繪形繪聲的佛教，當中的經典《地藏菩薩本願經》中提及巨細無遺的講解各個地獄和跌入不同地獄的方法／資格外，個人認為最重要最有型的，出於經典中的《地獄名號品第五》：「業力甚大，能敵須彌，能深巨海，能障聖道。是故眾生莫輕小惡，以為無罪，死後有報，纖毫受之。父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」，咱們在地上做過什麼，上面的老大比我們更清楚，你以為有哥哥爸爸契老豆爺爺關照撐腰，在地上蝦蝦霸霸犯了法都可以拍拍八月十五走人咩事都無，還可以涼薄到幸災樂禍講盡風涼話，即使逃過了法律，也絕對避不過業力，no matter who you are。你以為轉堂口改跟一個沒有這麼大力說因果的大佬就可以無事，傻豬，另外那個大佬好像更不喜歡別人奉他的名行惡，你呀你呀，實有份走唔甩的，放心。

望著一代超級英雄的完結，傷心得當場讓人撕心裂肺喊到扯哂蝦，但黑暗和光明的鬥爭，永遠都是相生相剋，今次我輸，下次彈出一個新的更勁更爆的英雄又到我贏，然後你又再在哪個地方找到更陰濕惡毒的大計又俾你陰到贏返一次，所以超級英雄的故事是長玩長有非常左膠又非常現實的，永無停止，今次輸，下次贏返，喊到扯蝦，飲杯水，再嚟過。