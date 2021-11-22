紋身創獨特造型不能馬虎　敏感刺青圖樣或惹禍　紋身前必知4件事

隨著社會風氣逐漸開放，紋身翻轉傳統價值觀的負面評價，大眾反而開始視紋身為態度的表現，甚至是對藝術的一種尊敬！而你或許現在也盤算著要在身上留下永恆的紀念，卻對於這樣全新的體驗躊躇不前，不用緊張，只要跟著以下 GQ 編輯整理出關於紋身，從準備到靈感發想，你需要知道的 4 件事情！今天就讓紋身成為一種興趣吧！

文： Lorry Liao, Kai Li（GQ Taiwan）



有關紋身的4件事！原來唔係所有圖案都可以紋上身？（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

1. 先別急！紋身前你要注意這些事

要在皮膚上留下永恆紀念之前，其實有許多事情你需要想清楚，像是要先找到擅長喜歡風格的紋身師，並到店裡討論圖案細節、大小和紋身位置，更要考量自己忍痛的程度！紋身前的準備是要細心思考過的，而完成後的保養更是不能馬虎，別促成花大錢還後悔一輩子的經驗！

2. 不是所有圖案都適合紋上身！紋身也是有禁忌的

紋身的確是可以隨心所欲挑選自己喜歡的圖案，不過如果一不小心挑到較為敏感的圖樣，很有可能會被解讀成其他涵義，反而招惹麻煩。像是老虎、眼淚或是神像等圖案，乍看非常霸氣，但是在幫派或是信仰裡都有不同的意義和禁忌，所以在你下定決心躺上紋身床前，最好再三確認，別惹禍上身！

【延伸閱讀】「免費乘坐硬模」外國網站盤點爆笑中文紋身 網民：劉慧卿呢？（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 26

3. 這些紋身趨勢，你跟上了嗎？

紋身是皮膚上最美的裝飾，帥氣的紋身無論大小，都和穿搭相輔相成，常常一件白 t-shirt 露出手臂上的紋身，就是最獨一無二的造型。你也可以在時裝周的街拍現場看到那些霸氣外露的潮流達人，功勞全歸身上的酷炫紋身！

而紋身風格千百種，你不知道的是，針的粗細和紋身方式的不同也影響了作品的面積和精緻度，像是簡單幾何線條組成的「Fine line Tattoo」在紋身界蔚為風潮，這些趨勢都是紋身前可以參考的指南！

【延伸閱讀】從女星紋身圖案找靈感 泫雅、太妍細膩唯美微刺青背後有故事（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 15

4. 荷里活巨星都指定給這些明星紋身師紋！

別以為紋身界就沒有奧斯卡級的明星師傅，許多知名紋身師，像是 Dr. Woo 就是以獨特精緻風格成為眾多荷里活巨星的御用師傅兼好友！想當然的，這麼搶手的紋身師預約可能要等上好幾個月，不過沒關係，先按下追蹤鍵，或許哪天這些紋身大神們將親臨香港也說不定！

點圖看看荷里活御用紋身師傅Dr. Woo的作品▼▼▼

+ 13

【延伸閱讀】日女星全裸大曬電影紋身 撇諧星形象變烈女 無痛刺青過程大公開（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 6

【延伸閱讀】孩子藝術天分疫情下盡情釋放 霸氣爸爸身上紋身慘變填色畫布…（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

刺青「十大禁忌」圖案，不想惹事就千萬別輕易碰！

陳冠希還有 G-Dragon 都找他刺青！揭密傳奇刺青師「Dr. Woo」的皮上藝術之旅！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：要刺青的人必看！關於刺青你該知道的5件事，刺青師溝通、刺青店推薦還有刺青風格圖案一次看！】