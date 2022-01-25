將紋身變成潮流穿搭？3位時尚刺青美女　迷你到大面積襯百變造型

紋身，對於現在人來說是日漸平常的事，大眾的接受度也越來越高，不少人也會以紋身的方式紀念人事物，像饒舌歌手常以紋身來記錄人生，



然而近期許多女孩也會在自己的皮膚上增添一些色彩，有些選擇若隱若現的小圖，看起來多了幾分特色，有些則走帥氣的個性路線，大方地將紋身顯露出來，此番將向大家介紹幾位超辣的紋身酷女孩，最重要的是，她們不只人美刺青美，還超會穿搭！

盤點3位紋身美女！典雅洋裙、中性工作服通通都carry到（點圖放大看看▼▼▼）

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宜靜

我對於反差感很大的辣妹完全沒有抵抗力，宜靜的外表長得甜美精緻，留著一頭浪漫的微捲髮，不過身上的紋身卻超有個性，在穿搭方面不管什麼樣的風格也都能夠駕馭！

宜靜身上的刺青大多都是大面積的黑白色彩，即便是充滿個性的刺青在身上，穿起洋裝也不失氣質。然而穿上迷彩工作服的宜靜也十分帥氣，真的是可以帥又可以美啊！

孫尤安

有在關注潮流女孩的人應該對孫尤安不陌生吧？有著新疆維吾爾族的血統造就她的優質混血臉蛋，而她的身材也是相當火辣！早期以模特兒身分活動，拍過不少時尚平面照，然而不僅外型像洋娃娃一般，她的歌聲也非常動聽。

孫尤安收編了兩隻可愛的狗狗「福氣」與「吉祥」，也將兩隻狗狗的名字刺在身上。穿上洋裝的尤安也不失可愛，據說尤安雖然外表看起來比較難親近，但本人是相當內向可愛的呀～

Léa 蕾亞

個性的潮流模特兒受到越來越多關注，而這位法國混血兒蕾亞也不例外，不僅有歐美的深邃五官，姣好的身材更是不容忽視啊！在她個人的 Instagram 上，不僅可以看到她的時尚穿搭照，她也會分享自己的妝容照片，偶爾還會開直播分享化妝過程，對粉絲的提問也都會親切地回覆。

蕾亞時常在她的 Instagram 放上性感辣照，而她的刺青從小圖到大面積都有，蕾亞在穿搭方面時常以短版上衣為主，不僅可以拉長身材比例，緊身的短版上衣也凸顯姣好的身材啊！

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編輯後記

紋身是一輩子的事，千萬別跟風啊，據說雷射比紋身還痛上幾倍而且還會有疤，想要紋身的朋友們一定要三思啊！

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