紋身十大禁忌圖案　老虎向上向下意義大不同　有一種代表曾坐監？

過去，紋龍紋鳳或許是只有某些特定職業的人才會輕易嘗試，但隨著時間的推進，紋身已經成為了另一種皮上的藝術風格，也是許多人將自身故事寫在身上的方式。

文： Lorry Liao（GQ Taiwan）



不過，除了告訴自己紋身前請三思，並對自己的身體負責，慎選圖案設計也是很重要的一環，雖然社會對於紋身的看法逐漸開放，還是有許多圖樣、設計是會觸犯禁忌，或被解釋成另一種意涵。

以下就讓我們提點你十個重點，在自己身上動筆前請先閱讀！（點圖放大看看▼▼▼）

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1. 神像

在身上紋入神像圖樣是非常敏感的，不一定所有的紋身師都願意設計，且也有不少人提到，必須先詢問神明並擲出聖杯才能開始紋，而且不能開眼，也就是不紋上眼睛，並在紋上後盡可能不要對該部位做出不敬的動作，否則可能會受到責罰，如果紋上的是佛像，記得必須五官清晰而且慈眉善目，如果不清楚這些禁忌和細節的朋友，要紋上之前先再三考慮吧！

2. 納粹十字

在過去納粹相關的圖案一直都是國際敏感議題，不過隨著時間推進，這代表納粹的十字圖樣不再只是單純意涵，也有許多人將其作為瘋狂的代表紋身，不過不想要引起對於敏感議題地區人的關注還是少在身體紋上這樣的圖案才好。

3. 三個點、五個點

三個點具有代表西班牙語「Mi Vida Loca」意即我的瘋狂生活，同時也有笑看人生的態度，是許多幫派兄弟選擇紋上身的圖案，沒有特殊禁忌，只不過不想沾邊的朋友就別亂紋了，另外五個點通常代表走過監獄一遭的人，就像周遭代表監牢的四個點圍繞著中間代表自己的那個點，如果不是隨意進出監牢的朋友還是別輕易嘗試吧。

4. 蓋疤紋身

對於想紋身在身上為了蓋掉疤痕這件事有許多不同的說法，在風水上有些人認為疤痕具有存在的意義，如果你硬是想要蓋上紋身來消除疤痕可能會改變本來的運勢，招來意想不到的際遇，雖然對於身體的氣場每個人不盡相同，不過可以確定的是「蓋疤紋身」疼痛感異常，如果不是很能忍痛的你千萬別輕易嘗試！

5. 龍

與神像一樣，另一個較為敏感的圖案就是「龍」了，同為神聖的象徵，相信不少人都知道過去甚至是只有皇室才能使用的圖案，在紋身圖案上，龍身上的爪子是三、四、五爪分別都代表不同意義，紋之前絕對需要好好與設計師討論，另外一個人身上只能紋一條龍，雖然龍對於許多人來說都是富貴和成功的象徵，但或許也要獨特命格的人才能駕馭。

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6. 眼淚

眼淚在紋身世界裡是殺過人或者即將殺人的象徵，許多人會紋上淚滴圖樣在臉部記錄自己殺過人的數量，或者在幫派世界裡想緬懷逝去所愛的人，或是即將為其報仇而殺人的象徵，如果你不想在外地惹來不必要的誤會或關心，還是別選擇眼淚的圖樣吧。

7. ACAB

這就是「所有的警察都是混蛋」：All Cops Are Bastards 的縮寫，很好懂，同時也是出來混的兄弟許多都會紋上的圖樣，有些人代表沒有畏懼的精神，對於有些進過監獄的兄弟可能也是不向體制屈服的意涵，但也有些小屁孩們純粹是為了一種帥氣的態度而紋上。不想到國外惹事的朋友就別亂紋了。

8. 條碼

現代的紋身圖樣開始許多人會以簡約線條感的圖騰為主，這時候或許你會看到有些人紋上的「條碼」紋身很帥，不過沒讀懂其中意涵可別亂紋，或許你不介意，不過屍體上也會印上條碼的，不喜歡觸犯禁忌的朋友要多加注意。

9. 蜘蛛網

在許多人的印象中，蜘蛛網有象徵虛幻事物的意涵，同時也是在形容美麗卻短暫的存在，雖然在北歐神話中也有代表繁榮、婚姻的意義，不過基督教的世界蜘蛛網則是不可依賴的代表，在幫派暗語中，將蜘蛛網紋在手腕、手肘處也代表進過監牢，因為網裝的線條像是被束縛的意涵，紋身時也要特別注意。

10. 虎

無論是西洋或東方許多幫派電影中都能看到老虎的圖樣奔馳在多雙手臂之上，不過紋上老虎可是有許多需要注意的地方，像是「上山虎」有飽足歸巢的象徵，也代表平安或金盆洗手，而「下山虎」則相反，餓虎下山可是兇猛至極，同時也不是每個人都能紋上，多數代表幫派的領導級人物，也有許多人說隨意紋上下山虎會招來不可收拾的後果，另外一人身上也不能紋兩虎，無論如何要紋上老虎之前都請思考周全啊。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：刺青「十大禁忌」圖案，不想惹事就千萬別輕易碰！】