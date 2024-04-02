Aave 社區發起將 sUSDe 添加到以太坊上的 Aave V3 的 ARFC 提案

撰文：Techub News
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Techub News 消息，Aave 社區發起將 sUSDe 添加到以太坊上的 Aave V3 的 ARFC 提案。sUSDe 是 Ethena 的合成美元 USDe 的質押版本。

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