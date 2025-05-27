金蝶展示AI原生商業模式實戰路徑｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，金蝶軟件（中國）有限公司副總裁暨研發中心總經理劉仲文先生，以「AI協助變革時代下的企業管理與競爭力提升」為題，深入剖析AI技術如何從輔助工具進化為企業的「同事級」智能夥伴，重塑管理範式與商業模式。



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從ERP到AI Agent：管理系統的世代躍遷

劉先生指出，企業管理系統正經歷革命性轉型：

- 傳統ERP：固定介面操作、被動執行任務

- AI Agent時代：自然語言互動、自主決策驅動、動態優化流程

他強調，金蝶雲・蒼穹平臺的「Agent Builder」能讓企業在三分鐘內快速開發專屬智能體，整合DeepSeek等大模型，實現知識問答、數據分析等場景應用。

AI落地的三階段策略

劉先生提出企業AI轉型應分三步走：先從財務對賬等單點場景切入，再實現跨部門Agent自主協商，最終構建全流程智能生態。他以採購流程為例，當AI發現預算超支時，能自動協調供應商調整方案，展現AI的協同決策能力。

銷售與決策的AI實踐

現場演示了AI如何改造核心業務：銷售端可智能分析客戶需求並自動報價；決策端則透過「BOSS助理」即時分析經營數據，將管理升級為動態決策模式。這些應用顯示AI正從工具進化為戰略夥伴。