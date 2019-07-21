東京近郊旅遊 䥥倉日劇拍攝勝地一日遊 必睇懶人包!

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作為日本旅遊中毒者，東京嘅大部分地方都差唔多去過曬，咁撞正航空公司做東京機票優惠嘅時侯，仲去唔去好呢？唔怕，東京附近仲有䥥倉。

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䥥倉一日遊資訊

打卡必去景點 — 鐮倉高校前

去鐮倉點少得去鐮倉高校前呢？鐮倉高校前風景收錄係男兒當入樽度，係好多人嘅兒時回憶，日本旅遊中毒者又點少得去打卡影相呢？從鐮倉高校前望出去就可以見到一望無際嘅海洋？仲唔快啲嚟打卡？

鐮倉文化財一覽

䥥倉曾經係日本嘅政治宗教中心，當然有好多文化財，唔少得就係日本國寶鎌倉大佛啦！ 大佛係13世紀已經建成，各位只要俾20 yen，就可以進入佛像內部，一窺大佛內部嘅工藝! 大佛隔離就係著名嘅長谷寺，觀音堂擺放住從幕府時代至今嘅佛教文物，見證日本佛教嘅興衰。另外仲有鶴岡八幡宮，幕府係12世紀就建造左鶴岡八幡宮，宮內參拜嘅就係八幡神，即係戰神。 宮內又有繪馬販售，各位可以寫低你地嘅wish～

江之島

江之島上有江島神社，供奉宗像三女神，呢度嚟參拜嘅人潮不斷，讀緊書嘅朋友可以供奉學藝精進之神！

從江之島觀景台Sea Candle 眺望，如果天朗氣清嘅時侯，大家可以望到日本第一大聖山富士山，黃昏時分又可以望到夕陽，享受到360度嘅美景。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)