HBX網購潮牌小教學 三分鐘極易上手 教你買超抵波鞋

網購攻略 網購攻略

夏天熱到傻，令到人都唔想出門口，但小編依啲心思思成日想買野嘅人。叫人點忍啊！所以百無聊賴嘅小編，就搵到一間HBX網店又實行買！買！買！等小編又同大家一齊輕鬆網購啦！

👉立即CLICK入HBX官網一齊買嘢啦！👈

HBX係一間2012創立嘅公司，並擁有超過200個不同品牌類別嘅購物平台，好多小編都成日買嘅品牌，例如：Adidas、Champion都可以喺網站搵到！

1. 去到首頁，可以先點選登入幫自己建立一個新帳戶，方便無論喺網站同APP都可以方便存取個人購物喜好。

2. 成功登入就可以買嘢啦！

3. 你可以喺左上角搵啱你想買嘅類別，小編決定買件T-Shirt先！

4. 當然見到有心水就加個星星落去，之後可以去欲購清單搵番。

5. 點選咗想買嘅物品，就可以睇下產品其他資料如：尺寸、運送時間

小編提提你：點選量度您的尺碼就可以輸入自己身型資料，由系統推薦啱你嘅尺碼。

6. 決定好要買嘅產品就可以點選您的購物袋>進入購物袋俾錢啦！

7. 填寫番聯絡資料同送貨地址，確定資料無問題就禁繼續。

8. 之後就揀返送貨方式同繳款方式，HBX提供：信用卡、PayPal、支付寶、微信支付和銀聯，作付款方式。

小編提提你：信用卡同銀行戶號記得唔好亂咁透露俾其他人知啊！

9. 確定之後就會喺電子郵箱，收到一封由HBX發出嘅訂單同快遞郵件

+ 7 + 6 + 5

講完點喺HBX網頁到買嘢，對於小編係唔夠嫁！出到街都可以用HBX APP都可以落到訂，實行去到邊買到邊！

1. 打開HBX APP就會先叫你揀一個有興趣嘅類別，咁就揀個女裝睇下先！

2. 當然小編都建議去更多，選擇登入/註冊，入返個帳戶就可以開始shopping！

3. 喜愛追上潮流嘅可以去新到貨品；精打細算就可以去折扣商品，總有一款啱你去買

小編購物提示：可以揀過濾，按照類別、價錢高低、顏色等，更快搵到心水產品

4. 搵到想買嘅產品，睇清楚產品細節就可以加到購物袋，揀好就可以點選購物袋，俾錢啦！

5. 使用IOS系統就可以用APPLE Pay購買，而Android系統或無連結APPLE Pay就可以揀前往結帳！

6. 揀好付款方式，填寫訂單送貨地址，確定資料無問題就可以下單，輸入埋信用卡資料就可以啦！

7. 跟住就同網頁流程一樣，喺電子郵箱，收到一封由HBX發出嘅訂單同快遞郵件！

+ 5 + 4 + 3

成功落單等大概三至四日，就可以收到貨品！當然有問題記得問番HBX嘅客服查詢，之不過如果件貨送到發現唔啱自己需要退貨，可以點算呢？就等下一篇文章小編教你點做啦！

👉立即CLICK入HBX官網一齊買嘢啦！👈

（以上資料由官方網頁發佈為準）