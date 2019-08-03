Amika人氣美髮用品 網上專門店 減價貨品抵過門市買！

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Amika嘅美髮用品相信大家都認識！但係大家又知唔知原來上網買Amika嘅產品係會仲抵㗎！因為網上會有限定優惠，而呢啲優惠都只限online store，門市係冇㗎！

立即同大家睇吓Amika online store有咩着數先！

如果你係第一次喺Amika網站落單買嘢的話，即可享8%off！只要輸入你嘅電郵地址就可以。

網上可以睇到好多減價貨品，等小編同大家推薦幾款啦！

新客優惠(Amika官網截圖)

1. 經典海莓果香薰(100毫升) $288 (原價$480)

呢個香薰係清新嘅柑橘香氣同辛甜三葉草，可以用嚟喺自己房間度噴，令成間房都充滿獨特嘅香氣。而且床單都可以噴㗎，啱晒啲鍾意聞到香氣先瞓到覺嘅妹豬，香薰蠟燭都慳番！上網買呢個香薰噴霧有六折！原價要$480，𠵱家只需$288！

2. fusion 鈦金屬造型器 – blue lagoon (限量版) $1,710 (原價$2,280)

Amika嘅捲髮器一向出名好用，無論想要直髮﹑曲髮，咩造型都可以幫到你！小編都有用開佢哋嘅捲髮器㗎。𠵱家呢個Fusion 鈦金屬造型器做緊25%off，呢個漸變顏色仲係限量版嚟！想入手Amika捲髮器的話不妨試吓呢個～

另外！剛好俾小編喺Instragam睇到Amika呢個廣告，立即得到額外5%off優惠碼一個！

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為個確保小編冇老點各位妹豬，小編仲特意向Amika online store嘅CS請教，證實咗所有減價貨品只限網店！！

訂單多於$800即可免運費！各位妹豬以後醒目喇！記得mon實我哋嘅post，定期睇吓有咩優惠資訊！

(以上資料以官方最新發佈為準)