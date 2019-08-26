《本週之最》 本週之最 第一位：JOYRIDER層肌肉放鬆器電動按摩槍

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第一位：JOYRIDER層肌肉放鬆器電動按摩槍

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位： JOYRIDER層肌肉放鬆器電動按摩槍 震撼價¥158起 (原價¥799起)

呢排好興電動按摩槍！冇計啦唔方便返大陸揼骨吖嘛。所以小編揀咗JOYRIDER電動按摩槍介紹畀大家，等大家喺屋企都可以幫自己按吓摩，舒服吓！

JOYRIDER電動按摩槍有3種按摩模式可以使用，包括：專業模式﹑放鬆模式﹑理療模式；20檔力度可自由調節；電量可支持8小時持續使用；使用2400mAh高能鋰電池。

6款專業按摩頭可以替換，不同形狀按摩頭及其針對部位：

大球頭：使用於大肌肉群

氣塞頭：使用於全身骨骼

叉狀頭：使用於脊椎部位

平扁頭：使用於仕身各部位

螺旋頭：用於身體各關節部位

小球頭：使用於大肌肉群

喺office工作嘅你哋，久坐不動用電腦﹑滑鼠等，手腳腰背都好容易出現酸痛麻痹，返到屋企用呢枝按摩槍放鬆吓就啱晒。

如果係香港買的話，大約都要$900，所以𠵱家呢個優惠真係超級抵！唔好諗喇，快啲帶佢返屋企慰勞一吓自己啦！𠵱家購買立即送你¥120現金優惠券！

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+ 3 + 2

第２位：懶人自動捲髮棒旋轉防燙不傷髮 震撼價¥158

姊妹們有福喇！平日有冇覺得整頭髮真係好麻煩好晒時間？小編就用開直扁身嘅捲髮棒去夾攣啲頭髮嘅，但每次都起碼搞廿分鐘，仲要喺個廁所又熱又焗，真係好鬼麻煩。

𠵱家可以用兩舊水都唔使去解決呢個問題喇！呢個懶人自動捲髮棒絕對啱晒我哋，只需將頭髮分層次咁去整，將頭髮一束束放入去呢個捲髮棒度再撳掣，只需一秒，就會自動幫你捲好束頭髮！

啱啱整完嗰吓可能會唔太自然，不過只需要整好晒成把頭髮之前再梳番鬆佢哋，就可以立即自然好多喇！如果係香港坊間買個出名少少嘅自動捲髮棒都要起碼$1088啊！呢個二百蚊唔使，買個番去玩吓都好～

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第３位：小熊家用迷你電烤箱 震撼價¥169起 原價¥269起

有冇妹豬平日都鍾意整吓甜品小食咁呢，如果你係新手入門嘅話，呢個迷你焗爐就啱晒你喇！

呢個小熊家用迷你電烤箱有20升容量，大約可以放紙杯蛋糕9個﹑小蛋撻12個﹑8寸蛋糕一個，或雞中翼15隻等等。得閒整吓小食約埋三五知己一齊嘆吓下午茶都幾好！

焗爐可以上下管單獨控制，方便焗唔同種類嘅嘢食。

分別有兩個套餐可以揀：

套餐一：

1. 包括防燙手套﹑pizza盤﹑蛋白分離器﹑油刷

2. 蛋撻模具10個﹑餅乾模具6個

3. 烤盤﹑烤網﹑接渣盤﹑取盤夾

套餐二：

1. 烤盤﹑烤網﹑接渣盤﹑取盤夾

細細哋買番個返屋企用都幾好吖，又唔會佔太大地方。𠵱家購買立即送你¥20現金優惠券！

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+ 2

第４位：揚子無線靜音吸塵器 震撼價¥199 原價¥1999

呢個吸塵器擁有十分時尚嘅外表，擁有150W電機功率，可以減少摩擦令吸塵時噪音達致最低。成部吸塵機只有1.3KG重，超級輕便，拎住吸晒全屋嘅塵都唔會覺得攰！

選擇高配款的話會有電動吸刷，香檳色機身，3個吸頭(1款地面及3款配件吸頭)。只要配合適當刷頭，立即可以變身電動除蟎儀！適合清潔毛公仔﹑沙發等地方。

旋轉地刷十分靈活，上下可以90°彎曲﹑左右120°彎曲，可以輕鬆清理所有牆腳罅隙。軟絨刷毛緻密排列，可以捕捉微塵同時仲可以避免對地板造成刮劃。刷頭有微硬嘅紅色刷條，可以幫助刮掃頑固污漬。

如果吸塵器兩年內有非人為質量問題的話，可以換代修。買個Dyson閒閒都要三四千蚊啦，𠵱家買呢個國貨揚子無線靜音吸塵器只需¥199！實在係超級抵買，𠵱家購買立即送你¥70現金優惠券！

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+ 9 + 8 + 7

第５位： 小熊智能保溫電熱飯盒 震撼價¥159 原價¥299

相信好多上班族都有帶飯返工嘅習慣，呢個小熊智能保溫電熱飯盒就啱晒大家喇！

小熊智能保溫電熱飯盒有定時功能，可以預約時間自動開啟翻熱餸菜。蒸飯﹑翻熱或者保溫飯餸都冇問題，以抽真空密封保鮮，連叮飯嘅時間都可以慳番！以智能觸控屏幕控制，使用方便。飯盒內置實用穩定架，可以蒸雞蛋同栗米等。

方形雙內膽配置，份量啱啱好，啱晒啲妹豬平日可以有效地維持一定食量。而且內膽係分隔式設計，方便放唔同餸菜同飯，餸汁又唔會混埋一齊，十分細心。飯盒利用熱氣循環蒸熟飯菜，中間食飯都可以受熱均勻，唔怕會未熟或者唔夠熱。

唔好以為佢咁多功能實好大個拎返工好麻煩，因為佢只係重1.36KG，就咁挽住返工都好方便。買咗怇帶飯返工就可以每日都食到新鮮又健康嘅lunch喇！𠵱家購買立即送你¥40現金優惠券！

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(產品資料以最新官方發佈為準)