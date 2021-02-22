電視推薦｜靚價大尺吋電視機$5000有找 4K、HDR、智能聲控樣樣齊

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-02-22 18:46

踏入智能化的時代，手機變化日新月異已不在話下，作為家庭核心電器的電視機近年亦一改傳統，由以往只能收看本地電視台的節目，成為可連接互聯網的智能化家庭影院。之不過，在娛樂功能更加豐富的同時，電視選購也亦隨之變得更為複雜。想升級家中電視，但奈何對電視機的認識仍然停留在舊年代，不知從何入手？哪款螢幕畫質表現較好？4K是必須的嗎？而HDR又是什麼？下文簡單介紹一下關於電視機不能不知的重點，以及推薦一些價格適中，適合一般家庭使用的電視機型號。

今時今日的電視機無論是尺吋、規格都多不勝數，而且還有大量的專有名詞，難免令人一頭霧水。上一次網購攻略為大家整合了一些關於尺寸及畫質的簡單要點，今次再進一步看看智能電視機中值得留意的功能及資訊。

簡要電視機選購攻略：電視推薦｜2021年高清電視選購攻略 一文睇清尺寸、畫質挑選要點

4K電視是必須嗎？

有意升級電視機的，相信都約略了解現時的電視機有4K電視及Full HD電視之分，兩者的主要差別在於畫質及清晰度，4K的解析度是Full HD的4倍以上，亦即是意味著4K電視無論在畫質、細節，抑或在色彩上都能夠比FHD的呈現出更完美、更精準的效果。不過畫質進步，價錢當然同時升級。假如有意更換新電視，4K真的是必須的嗎？

網上圖片

大部份人對於4K最大的考慮，相信是在於價錢，以及影片來源是否支援4K。而隨著4K技術越來越普遍，現時4K電視機的價錢已經比以往便宜不少，與FHD電視相距不遠，除非有意選擇高階的螢幕面板，譬如QLED、OLED，否則價錢才會有明顯的分別。

至於在影片來源方面，同樣地，相比起4K初推出的時候，現時以4K拍攝的內容及製作的遊戲其實已為數不少，不少網上串流平台及電視台，譬如Netflix、NowTV、myTV Super、YouTube、樂視都有提供不少4K電影、劇集、足球、音樂會內容。而即使只是播放HD解析度的影片，在4K電視上的畫質仍然普遍比FHD電視更好。無論是目前抑或未來，4K電視都會是不可逆的大趨勢，建議大家挑選時還是優先考慮4K畫質的電視機。

HDR與4K的關係

HDR同樣是說到4K電視時經常被提起一項技術，而HDR又分為HDR 10、HDR 10+、Display HDR等規格，到底HDR是什麼？與4K又有何關係？

HDR（High Dynamic Range）指的是其實高動態範圍成像技術，這項技術與畫面色彩及亮度有關，與之相對的則叫做SDR（Standard Dynamic Range）。相比起早期的SDR，HDR技術藉著增加訊號的明暗與色彩承受範圍，讓畫面可以呈現出更多的明暗細節，更高對比度、以及更豐富的色彩，務求讓觀影效果接近人眼可見的真實畫面。由於HDR是涉及到色彩及明暗表現，而4K則是與解析度有關，因此要注意的是，並非所有4K電視都提供HDR技術。而假如兩者齊備，那麼4K與HDR就可以起到相輔相成的效果，呈現出極致的畫面質素。

現階段的4K電視主要採用HDR 10技術，意思即是將亮度提高到1000 nits，是傳統SDR電視的10倍；而HDR10+則是HDR 10的升級，可以因應影像中的不同場景，自行調節及強化影像的亮度、色彩飽和度，對比度等，令每段畫面都有獨立的HDR效果；而Display HDR則與電視機的關係不大，只是對應電腦螢幕、智能手機的HDR標準，因此不必理會，選購時只要留意有否HDR 10或10+的技術即可。

電視作業系統重要嗎？

選購新電視時，大部分人留意的可能都只是否具備4K、HDR及採用哪一種面板等等的規格，其實智能電視採用的作業系統同樣重要，皆因不同品牌的電視所內建的作業系統都各有不同，多多少少都會影響到你的使用體驗。目前Samsung、LG、VIZIO電視都各自有其作業系統，而其餘的主流品牌如Sony、TCL等則採用ANDROID TV，由於後者即ANDROID系統發展已久，因此其功能是相對完善，亦可支援完整Google服務及語音系統，智能性與方便程度相信更適合大部分用家。

初步掌握了電視選購的要點，但面對市面上的林林總總的選擇，仍然覺得眼花瞭亂？以下直接為大家推薦兩款性價比甚高的智能電視機，全部具備4K畫質、HDR 10+技術及Android TV系統。

TCL P715型號智能電視

相比起傳統電視品牌如Samsung、LG、Panasonic等，TCL雖然屬於後起之秀，但近年卻因為性價比高而屢獲不少用家推薦，在歐美的銷情亦特別出眾，有預算考慮，但又想尋求4K HDR電視的用家不妨留意一下。

全螢幕設計 多個尺寸選擇

TCL P715型號採用簡約的全螢幕設計，提供43吋、50吋及55吋三種選擇。機身纖薄僅79mm，邊框亦只有2mm，可掛牆之餘亦有兩個腳架提供。超薄的幼邊設計能夠帶來極致大屏幕效果，配合4K畫質提供恍如臨場一般的觀影沉浸感。

4K極細緻畫質 獨家局部調光技術

P715電視機採用DLED背光面板，解像度為3,840×2,160，顯示比例16:9，具備4K畫質之餘，內建的獨有演算法亦可即時優化圖像內容，將全高清和2K內容圖元倍增至4K解析度，即使觀看非4K的娛樂內容，亦可呈現出4K的質感，令畫面效果更細緻。

4K之外當然亦少不了HDR 10技術，智能增強畫面色調、亮度和對比度範圍。另外加上IPQ技術、動態色彩增強技術，及局部調光技術，在4K及HDR畫質的基礎上，再進一步調節色彩、度和暗度，改善HDR在低光顯示、高光過曝和細節增強方面的性能，令畫面銳利清晰之餘，色調的呈現亦更飽和自然，更具層次感、觀看細節時更加舒服。

ANDROID TV + 智能聲控功能

作為智能電視，P715使用的是ANDROID TV系統，除了預載了一般的主流應用程式及影音串流平台如YouTube、Spotify、Netflix等，亦可在Google Play上下載電影、劇集、遊戲等，等同放大版的ANDROID手機一樣。在影視娛樂以外，同時亦支援Google Home，以及TCL智能家居裝置，透過聲控電視即可設定恒溫器、調暗燈光、控制吸塵機器人等等的功能，認真先進。

智能又豈止於此？值得一提的是，P715同時亦是一部具備智能聲控功能的電視，機身內置4個麥克風接收器，用家只要發出簡單的語音指令，即可操作並控制電視，譬如以語音切換頻道、控制電視音量、暫停節目等。

雖然聲控是這款電視的一大特點，不過電視始終都要附上遙控器，TCL的MagiConnect應用程式亦支援iOS和Android作業系統，意味著用家亦可以使用手機作為第二個遙控器，以及播放流動裝置內的內容、以及投放屏幕到電視上。

TCL P8S 系列

除了P715外，P8S同樣是近期CP值數一數二的電視型號之一。雖然它較P715舊少許，兩者的功能亦非常相近，不過在畫質及聲效上依然有稍微的差別。

P8S採用的同樣是LED背光面板，全螢幕設計，提供50吋及55吋兩種選擇。機身纖薄並採用超幼邊框，配合4K畫質令視野不受規限，提供有如身歷其境的視覺體驗。

在畫質上，P8S同樣具有3,840 x 2,160的解像度，同時提供HDR 10 + 技術以及Micro Dimming光暗調校技術，讓畫面可以呈現出豐富的明暗細節，更高對比度、以及更豐富的色彩，即使在昏暗的環境下亦可看到暗位及細節。

與P715不同的是，P8S並沒有動態色彩增強技術，不過卻使用了相約的廣色域，在HDR的基礎上讓畫面擁有更加豐富的色彩及層次。

另外值得一提的是，P8S機背設有3個4K HDMI 裝置、2個USB 2.0、及光纖數碼聲頻輸出，方便連接多種影音娛樂裝置，並可將專業級音響設備與TCL 電視連接，全面升級聲音效果。

一如P715，P8S內置ANDROID TV 及智能聲控功能，電視開機時已預載了YouTube、Netflix等大熱影視串流平台，用家或於Google Play上下載遊戲等應用程式。

與此同時，P8S同樣配備Google助手Alexa及TCL AI-IN，只要透過語音即可控制電視、於互聯網上搜尋資料，甚至控制家居裝置。

值得一讚的是，P8S隨機附有兩個遙控器，一款是傳統數字鍵遙控，另一款是智能遙控，智能遙控上除了加上Netflix及Google Assistant快捷按鍵，讓用家更快更直接地進入Netflix介面，遙控的右方亦設有麥克風，方便進行語音輸入，十分實用！

總的來說，以上兩個系列的電視機都屬於高CP值之選，尤其是P715，以四千餘元的價錢可以買齊4K畫質、HDR技術及大尺寸三種極致畫質觀影組合，加上Micro Dimming光暗調校等技術、聲控功能、ANDROID TV系統，比起其他品牌的同價位電視實屬抵玩，有意換電視機不妨留意留意。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/05)

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