高血壓｜家用血壓計怎麼選？注意5大要點 測量更準確！附好用推薦

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-18 18:00

到底香港高血壓問題有多嚴重？根據衞生署的人口健康調查顯示，15歲及以上人士高血壓的患病率為27％，而65至84歲人士年每二十名就有十三名患有高血壓。可想言之，高血壓在香港的確相當普遍。倘若未能有效控制高血壓，嚴重甚至會引致併發症如中風、冠心病、心臟衰竭、慢性腎病等，後果不可小覷。偏偏高血壓一般沒有病徵，這令大部分高血壓患者對病情懵然不知，延誤了治療的最佳時機。

儘管高血壓非常常見，但其實也有方法減低其風險。除了從建立良好的生活習慣入手，譬如是保持均衡飲食、定時運動、戒煙戒酒等之外，世界衞生組織亦非常建議成年人可以透過定期量度血壓來監察健康狀況。因此，如果家裡有一台血壓計，就可以省去經常跑醫院的麻煩，也方便照顧家中需要每天測量血壓的長者，對家人及自己都能起到防治作用。

可是，目前市面上的家用血壓計那麼多，要怎麼選才好呢？下文將會為你說明血壓計的五大選購要點，最後還會附上好用推薦，建議大家可以藉此認真考慮一下是否需要購入一台家用血壓計。

▼ 血壓計5大選購要點 ▼

1. 上手臂式血壓計或手腕式血壓計

一般人的話，選用任何一種都是沒有問題的。不過如果你是患有血液障礙和血管病變，如糖尿病丶高血脂丶高血壓丶動脈硬化等，則不宜使用腕式和手指式的電子血壓計。因為這類患者的手腕和上臂的血壓測量的結果會有一定的差距。所以，如你有以上提到的疾病的話，你應選購臂式血壓計，減少量度時得出的差異。

2. 血壓記錄記憶功能

市面上部分血壓計支援血壓記錄功能，可連續記錄之前測量的血壓結果，讓測量者對自己一段時間內的血壓值情況暸如指掌。另一方面，也方便照顧者掌握家中長者的血壓情況，更全面地守護家人的健康，是一項十分有用的功能。

3. 心律不正檢察功能

市面上不少血壓計能同時量度心跳，偵測心跳節奏是否穩定。心律不齊或心律不正是一種很普遍的心臟病，它泛指任何不正常的心跳、心跳節奏不穩它或其他心律問題。及早檢察發現心律不正問題能讓病人及早得到診治。

4. 錯誤動作提示

要正確量度血壓需要配合正確姿勢，從而避免數據出現誤差的情況。一些血壓計帶誤動作提示功能，若用家量度時姿勢不正確則會出現提示以調整姿勢重新測量，防止用家在錯誤的姿勢下量度出不準確的血壓。

5. 螢幕數據顯示是否清晰

假如血壓計是選購給長者自行使用的話，建議購買時考慮螢幕數據顯示是否清晰，如數字的大小丶數字所代表的資訊是否容易讀取，以避出現誤讀數據的情況。

▼ 血壓計推薦款式 ▼

★ 操作簡單，給你精準的測量結果：Omron HEM-7122 上臂式電子血壓儀(日本製造)$458

Omron 是全球知名的專業電子設備製造廠商，也是專業的醫用品品牌，Omron的血壓儀應用了獨有的核心生物傳感技術，在提高測試舒適感的同時，也讓測量更精準，故得到過許多醫生推薦，設計和品質都值得信賴。

HEM-7122屬於上臂式的電子血壓儀， 完全由日本製造，操作特別簡單，只需一個按鈕就可以開始或停止。加上精簡小巧的外型，配合極大的顯示屏和突出的數字，非常清晰及容易閱讀，尤其適合中年人、老人使用。

而經過改良的扇形臂帶，設計更符合人體結構，佩戴方便之餘，在收縮緊繃時力度雖大，但也不會造成過多不適感，且適用於臂周22 ~ 32cm，這個尺寸基本上可滿足大多數人的臂圍要求了。

準確度絕對是血壓計的關鍵要點，這也是Omron聞名的原因。眾所周之，如果臂帶佩戴得不夠緊貼或者姿勢不標準，測量出來的血壓值很容易會產生誤差，而HEM-7122 就針對這個點，內置了臂帶佩戴自檢功能及錯誤動作提示，當用家測量血壓時，它會自動檢測用家的測量姿勢及臂帶佩戴是否正確，一但發現不妥便會立即作出圖標提示，直至用家姿勢正確才會恢復測量，杜絕因用家操作不當而導致結果誤差的疑慮，幫助用家測量出最準確的血壓值。

特別值得一提的是，Omron 研發了「不規則脈波」檢測功能，當系統檢測到用家瞬間心跳節奏超過平均心跳節奏±25%，螢幕將會出現不規則脈搏的提示標誌，建議用家可去醫院進行進一步檢查。HEM-7122 還會自動記錄前30次的血壓值，幫助用戶查看周期血壓變化，方便管理身體健康。

★ 精準度與CP值兼備，平價之冠：Omron HEM-7121 手臂式電子血壓計 (中國版)特價$288 原價$427

Omron 品牌一直秉持著「將測量技術貢獻於健康上」的理念，他們家的血壓計向來以精準且便利見稱，同樣是手臂式的HEM-7121血壓計也不例外。雖然HEM-7121 為中國版本，不過功能與上面一款型號大抵相同，同樣具備了臂帶佩戴自檢功能、錯誤動作提示、不規則脈波偵測功能三大附加功能。而且，每次進行血壓測量時，系統都會自動將紀錄儲存於機內，共可記錄30組測量結果，以便日後查閱。所以總整來說， 如果不在乎製造產地，HEM-7121 的性價比完勝以上型號，尤其推薦給預算不多的用家們。

★ 測量毋須脫衣，經典手腕血壓計：OmronHEM-6121 手腕式血壓計 (中國版)特價$399 原價$468

HEM-6121為Omron 最暢銷的經典款之一，與以上兩款最大的差異是，HEM-6121屬於手腕式的測量方法，優點在於測量時毋須脫衣，只要正確綁好腕帶則可一鍵檢測，用法相當簡單方便。

至於HEM-6121的附加功能亦與以上兩款不盡相同，一樣支持臂帶自檢功能、30組記憶功能、不規則脈波偵測功能，能夠滿足基本的測量需求。而不同的是，HEM-6121 體積更加小巧、輕盈，它還附帶收納盒，特別適合攜帶出門，方便出差、旅遊時測量血壓。

簡單來說，手臂血壓計會比手腕式血壓計更準確，因此一般醫療院所也較多採用手臂血壓計，推薦給大部份用家。不過，如果你更追求方便攜帶，希望可以在外都能夠測量血壓的話，小巧又易收納的手腕式血壓計就會更適合你，大家可以自行根據需求和使用場景去作選擇。

總言而之，血壓值是衡量健康的重要指標之一，想要維持身體健康的話，選擇適當的血壓計來定期監測血壓穩定是相當重要的。假如家中有老年人、高血壓患者或長期病患者的話，那麼血壓計更是家裡不可或缺的護理設備！

*如有需要購買，可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往購物頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/18）

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