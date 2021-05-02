肩頸酸痛僵硬？必學4大特效止痛穴位！附$100高質冇伏按摩店推介

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-02 10:10

結束一天忙碌的工作，是否時常感覺肩頸酸痛得要命？觸摸之後，發現脖子後方與兩側肌肉竟變得硬梆梆的，按壓時還伴隨疼痛？那麼到底如何才能緩解痛楚？相信這是許多OL也高度關注的話題，因為他們正正就是肩頸酸痛的主要受害者。

根據調查顯示，肩頸痠痛早已超越肥胖問題，成為普遍OL們最困擾的第一位健康問題。況且在如今人人都是低頭族的時代，人們常常低著頭玩手機，肩頸痠痛問題自然變得越來越嚴重。至於在日常生活裡，OL長期坐於辦公室內工作，經常維持同一姿勢對着電腦，一坐就是一整天。長時間下來，不正確的姿勢再加上缺乏運動，這就讓肩頸的肌肉一直處於緊繃狀態，無法休息導致缺氧、缺血而僵硬，形成肩頸痠痛。

要對抗痠痛，就要解決肌肉的緊繃感。雖然對着電腦工作無可避免，但其實只要適時的起來走一走、鬆一鬆，平時注意改正自己的不良坐姿，自然就能獲得很好的改善。之不過，道理看似很容易，實際做起來卻很難，尤其一但專注在忙碌的工作裡頭，往往就會忽視了其他事情。

既然如此，我們也可以嘗試透過按摩去達到預治之效。接下來為大家介紹一些有效的按摩法，只要找準了穴位，就能起到顯著的療效！

4大奇穴解除肩頸痠痛！

【1】風池穴

風池穴位於頸後，髮際角之凹陷處，左右各一，是頭部的主要穴位。經常按摩可以促進腦血流循環，有效改善頸部僵硬、治療腰酸背痛、偏頭痛等疾病。

【2】大椎穴

低頭時，大椎穴就位於後背正中線上（督脈上），第七頸椎下之凹陷處，約與肩平高。在中醫角度，大椎穴是一大保健要穴，正好就是陰陽經交會之處，按揉此穴可以治療頸椎病、肌肉酸痛，有舒筋通絡、活血化瘀的功效。經常感冒的人也可以按揉此穴來強身防病、預防感冒。

【3】肩井穴

肩井穴的位置很好找，位於肩關節和脖子邊緣的中點處，左右各一。中醫認為，按摩肩井穴能調理氣血，舒經、通絡、除痹，有緩解肩背痹痛、頸痛、頭痛、耳嗚、落枕、乳腺炎的功效。

【4】膏肓穴

膏肓穴位於背部，第四胸椎棘突下，左右四指寬處，尋找此穴時通常會採用俯卧姿勢。膏肓穴的主治疾病為肩膀肌肉僵硬及酸痛。另外，指壓此穴還有補益虛損、養肺調心的作用。

穴位按摩的神奇功效…

穴位按摩之所以能產生神奇功效，是因為穴位與經絡、體內臟腑環環相扣。中醫認為，經絡是供給臟腑所需能源（中醫稱之為氣血）的重要通道，是維持人體器官運作正常的關鍵。一但氣血凝滯不通，人體就會生病。所以，藉由按壓推拿穴位，便可以達到中醫所謂的「通經活絡」功效，使氣血內外、上下順暢流通於人體各個器官，從而改善血液循環和新陳代謝，達到保健養生的目的。這意昧著要祛除體內的異常，就要時常按摩去改善病況。

當然，穴位絕對不止上文提及的四種而己，我們人體之中還隱含了諸多重要的經絡和穴位，並遍佈在全身，而每個穴位都主掌了不同臟腑的運作，有着自己獨特的治癒作用。只要按壓特定的穴位，不僅可以強身健體，遠離小病小痛，還可以緩解不同慢性疾病所帶來的痛症。

但需要注意的是，開始按摩前應先掌握一些基礎的技巧與知識，譬如是力道、手法等。而且，過程中一定要找準合適的穴位，方能起到事半功倍的效果。然而，有些穴位單靠自己實在難以難觸摸得到，就像是上文提到的膏肓穴等，故怕麻煩又怕搞錯的人，與其自己亂按一通，倒不如尋求專業技師進行穴位按摩，相信這會是更安全和理想的做法。

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