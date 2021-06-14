減肥｜壓力襪可以一夜瘦小腿？帶你拆解背後原理　選擇有效壓力襪

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-14 18:05

夏天來臨，熱褲、短裙終於都大派用場了！不過，粗壯的雙腳讓你覺得不自信嗎？那怎樣才能有效瘦腿呢？

在追求美腿的道路上，人人都有各自各的瘦腿方法，但不約而同的是，大家所遇到的最大阻礙不外乎都是——水腫。水腫可以說是瘦腿路上的最大敵人，明明經已盡力控制飲食，並配以適度的運動，可有時一覺醒來，雙腿卻回復浮腫，視覺上看來便胖了一圈，尤其是那些長時間久坐不動的OL，以及長時間站著工作的職業女性，更是飽受水腫之困擾。

長時間維持久坐或久站的姿勢，正正就是水腫背後的罪魁禍首。這樣的行為習慣會導致下半身血液循環不良，繼而出現水腫、疲勞、痠痛的現象。如果沒有及時處理或改善，久而久之還有可能會罹患可怕的靜脈曲張，令下肢冒出一條條駭人眼目的、猶如蜘蛛網、蚯蚓狀的扭曲血管……

正所謂「預防勝於治療」，若果您屬於久站、久坐，或家族遺傳等高風險族群，平是更應多加注意，及早預防。而提到去水腫、預防靜脈曲張，自然就想到——壓力襪。畢竟，許多人因為工作要求，必須長時間坐著或站立，故要預防及緩解不適症狀，唯有借助壓力襪的協助。

壓力襪到底是什麼原理？

壓力襪，顧名思義就是為雙腿施加壓力的襪子。透過向血管施壓，讓下肢的靜脈血液能往上回流至心臟，從而促進腿部血液循環，減輕下肢靜脈及靜脈瓣膜所承受的壓力。所以說，壓力襪能夠達到緩解疲勞不適、消除腿部的浮腫、預防靜脈曲張之效，絕非虛言。

壓力值越大效果越好？

壓力襪不是壓力值越大越好，真正高質素的壓力襪是會利用循序漸進的方式施壓，相反那些一昧靠緊、靠厚的壓力襪，根本無法預防靜脈曲張，況且，即使使用後能讓雙腿視覺上變瘦，其效果也只是暫時的。假如長期使用這些劣質壓力襪，反而可能出現下肢血液無法回流、缺氧、肌肉反應遲鈍等症狀，結果得不償失。

目前市面上的壓力襪林林總總，究竟哪一款才有效？

坊間有不少壓力襪以便宜作賣點，但實際功能與普通襪子無異，有的長期時用甚至會危害健康。去年，就有報告研究過市面上的壓力襪，發現許多商品質素參差不齊，不僅效果不明顯，有些甚至連標示物料成分都與實際不同，加上尺碼不詳，導致無法發揮應有的功效。

所以說，選擇壓力襪，切勿貪圖便宜，一定要認準有質素保証的。而在歐洲，就只有通過了歐盟CE認証和專利抗菌認証的厰家方可准許生產壓力襪。所以，接下來就為大家介紹一款來自意大利品牌，意大利製造的壓力襪，不僅品質有保証之餘，而且在日本當地更大受好評，連雜誌都要推廣，銷售量超過30萬對！

★ 意大利製造，日本熱賣：SOLIDEA 瞓住瘦壓力襪優惠價$299（原價$329）

經過一天辛勞的工作，雙腿容易積累疲勞或是感覺腫脹、痠痛，而睡眠壓力襪，也因此應運而生。「SOLIDEA 瞓住瘦壓力襪」正正就是為夜間睡眠而設，透過提供適當的漸進式壓力及FIR 紅外線技術，解決上述問題，隔天起床之後，雙腿不但回復輕盈感覺，水腫情況亦明顯改善。同時也有助收緊腿圍尺寸約1 ~ 2cm，使視覺上看來更顯纖細，塑造出更完美的線條，實現「瞓住瘦」的減肥願望！

之所以能夠靠一雙襪子做到去水腫、瘦腿、消除疲勞、改善或預防靜脈曲張等功效，全都歸功於它的漸進式壓力設計以及FIR紅外線技術。那這些到底又是什麼呢？

1. 漸進式壓力

SOLIDEA採用從腳踝向上壓力逐漸降低的「三段壓力式設計」，分別為大臂9hPa、小腿11hPa、腳踝16-20hPa，三個階段的壓力值都有所不同，通過不同程度的加壓，能讓下方積聚的血液更易回流至心臟，從而達到理想的改善和防治靜脈曲張的效果。促進良好的血液循環，也有助於提升皮膚光滑度，並減輕腫脹、疼痛等不適感覺。

2. FIR紅外線技術

SOLIDEA將礦物質添加劑加入到紗線中，製成FIR（遠紅外線）超細纖維，這種特殊纖維能吸收人體的自然熱能，並將其反射發送回人體皮膚組織，保暖之餘，熱量還能刺激身體，減少脂肪形成，從而達到瘦腿、塑形之效。即使壓力襪經過反覆洗滌，也不會減少這項技術的有效性。

長時間穿著壓力褲襪擔心有臭味問題？

SOLIDEA壓力襪的效果除了獲得歐盟CE認証，所採用的面料亦是通過世界上最權威的OEKO-TEX®生態紡織品認證的。加上製作時使用的Sanitized®抗菌技術，保證不含對人體有害物質，即使在大量出汗之後，也能做到除臭和防止細菌滋生，使用起來絕對衛生、健康、舒適。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11）

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