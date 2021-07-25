小米踩入養生界！智能足浴器收獲大量好評　不止浸腳仲有腳底按摩

隨著生活水平的提升，現代人越來越注重養生。說到養生，一般人都會立即想起從飲食、生活作息、運動這三方面著手。之不過，你有發現近幾年來「足浴」亦變得越漸流行嗎？就連演藝圈中也有不少女明星推廣以泡腳養生，就像是楊冪、孫儷、吳昕、楊紫等人。



內地主持人吳昕私底下也愛泡腳！（芒果TV截圖）

在《延禧攻略》中飾演順嬪的張嘉倪亦曾在綜藝節目中分享，自己靠著天天泡腳，一週之內瘦了足足8公斤！

（知乎@網易公開課）

女明星的集體泡腳，直接在內地掀起了一股泡腳風潮，究竟泡腳真的能有如此大的功效嗎？



泡腳有什麼好處？

雖然，大部份人對於泡腳的認知不外乎是驅寒保暖、消除疲勞，但其實它的好處遠遠不止這些。根據醫學典籍記載：「人之有腳，猶似樹之有根，樹枯根先竭，人老腳先衰」。早於幾千年前，中醫已經很重視對於足部的鍛鍊和保養，而泡腳正正就是中醫推崇的一種養生保健方法。

事關人的腳部佈滿許多重要穴位，而每個穴位皆對應不同的身體器官和內臟，當透過足浴的方式去刺激腳底各穴位，便能促進血液循環、淋巴循環；同時有利於舒筋活絡、祛寒除濕、調理臟腑等。所以，經常泡腳可以保持身體各器官的健康，延緩衰老，對於改善各種疾病如：失眠、血壓、免疫能力、心腦血管疾病、骨關節疾病、經痛等，均具有相當大的幫助。亦因如此，坊間就有「泡腳能防治百病」的講法。

（GETTY IMAGES）

夏天屬泡腳大好時機！

大多數人喜歡在天氣寒冷的冬天泡腳，但其實在夏天泡腳是能夠達到防治百病的目的。原因在於夏天炎熱且潮濕，體內很容易聚集濕氣，一旦濕邪過盛就容易生病，並出現疲倦乏力、頭昏欲睡、大便黏膩、沒有食慾、手腳冰冷、皮膚起疹等的症狀，而用熱水泡腳就能有效去除體內濕氣，實屬一種簡單直接的的養生好方法。

（GETTY IMAGES）

講到這裡，你是不是也對泡腳產生了興趣呢？若然想要在家體驗泡腳的樂趣，除了使用一般的水桶、水盆之外，選購一台足浴器會是更好的方法。下文將會介紹一款來自小米有品的智能足浴器，它的出現不僅風靡網絡，還令人大開眼界！

★ 小米有品進軍養生界之神作 ——HITH 智能足浴器 X5

可能你會疑惑，泡腳不是隨便找個水盆就能做到的嗎？其實，智能足浴器的功能絕對遠超你的想像，正如這款小米有品的「HITH 智能足浴器 X5」，它就集齊「恆溫足浴、足底按摩、熱敷按摩坐墊」三大功能於一身，可以一次過滿足「泡腳、按摩、熱敷、坐凳」等多種需求。

首先泡腳最重視的便是水溫，大概 40℃～45℃ 為宜，感覺溫熱不燙就剛剛好。之不過，泡腳時最尷尬的問題是，剛泡了一會兒水就涼了，尤其是冬天水溫更快回冷，導致後面也沒有什麼溫熱的感覺。

如果不想經常跑來跑去兌水溫的話，那麼「HITH 智能足浴器 X5」就能幫上大忙了！事關它具有雙重恆溫精控技術，能夠實時監測水中溫度，讓水溫保持持久恆定，不論是要泡多久、天氣有多冷，每一秒都能感受到暖暖的呵護。

這台智能足浴器不但能讓水溫不再忽冷忽熱，它還可以讓你自由調節水溫（35-48°C溫度範圍），兼且隨時查看當前水溫及運行時間，而所有功能只需要透過頂部的旋轉屏幕即可一鍵操控，非常簡單方便。

（圖片來源：什麼值得買）

除此以外，這台智能足浴器更貼心地提供如真人般的足底按摩功能，讓我們在家都能享受到不輸足浴店的專業足浴SPA。使用一年下來，就能省下一大筆去足浴店做SPA的費用了。

按摩方面，總共有2種模式可選，分別是——加熱沖浪、腳底按摩。當按下加熱沖浪模式後，足浴器的內部就會掀起如海浪般的浪花，配合腳底按摩模式，底下的16顆按摩球便會瘋狂自動旋轉，模擬出如人手足底揉捏按摩般的感覺，有助刺激腳底穴位。兩種模式雙管齊下，保証腳底每個部位都能按摩到位。網上亦有用家大讚指，其消除疲勞的效果完全不比專業的足療店差。

（圖片來源：什麼值得買）

足浴器的中間部位更隱藏了一個放置中藥材的藥盒，讓用家可根據需要自行放入中藥藥包，設計可以說是相當貼心了。

（圖片來源：什麼值得買）

足浴器的上蓋帶有石墨烯養生墊，而此墊亦非普通的坐墊，它能夠提供三段發熱及震動按摩，平時不泡腳時便可以拿它下來當作按摩墊使用，享受其石墨烯熱敷與震動按摩功能，將舒適帶到去膝蓋、大腿、背部、腹部等部位，全方位調理身體微循環。

（圖片來源：什麼值得買）

平時在看電視或對電腦工作時，可以把雙腳放在墊上，或者把蓋子靠在後背上，開啟加熱或按摩功能之後，便能對雙腿和背部進行按摩放鬆，完全就是人生一大享受，日間的煩惱和疲勞彷彿都在此刻被一掃而空。

蓋上蓋子之後，它就是一張可以坐的小方凳，不用刻意把它收納或隱藏起來，其時尚簡潔的外型很容易就能融入各種裝潢風格的家居裡面，毫不突兀。

（圖片來源：什麼值得買）

不用擔心坐墊會過硬，它具有一定的彈性，坐上去還是頗舒服、頗軟綿的。

（圖片來源：什麼值得買）

採用的是親膚皮革面料，假如不小心沾染污積，可以用布直接擦拭乾淨，後期清潔保養也很容易。

（圖片來源：什麼值得買）

足浴器的邊緣設計了一個隱形的提手，而電源孔則隱藏在底側，並有安全擋板。另外，還提供雙重漏電保護，透過DPS安全加熱系統，做到水電徹底分離，防止靜電麻感。因此，它不僅在安全方面做足措施，提手設計也方便用家提起四處移動，接水和倒水也不成問題。

提到倒水，它的排水口就位於足浴器的底部，用家可以直接把它拿到淋浴間，然後用手拉開防水塞即可自動排水，排水完畢後再按壓塞子歸位即可。

（圖片來源：什麼值得買）

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擁有一部智能足浴器，以後在家就能隨時輕鬆享受腳底SPA，而且在中醫的角度來看，泡腳還能達到預防百病的功效，尤其是下肢循環不好的中老年人，更是有著相當大助益。不論是要自用或是送給家人長輩都屬一份貼心不過的禮物。



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/16）

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