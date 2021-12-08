44歲女神謝安琪保養秘訣！珍珠粉3大神奇功效　內服可美肌養生

歌手謝安琪 (Kay) 雖已年屆44歲，身為兩孩之母的她仿佛逆齡生長，樣貌更勝從前。她不時於社交網絡上傳淡妝或素顏照，皮膚看起來透光嫩白，絕不輸給時下少女。很多人都會覺得女星的保養之道不外乎是做醫美、用貴價護膚品；但謝安琪的護膚心得卻崇尚簡單，靠服用「珍珠粉」來維持精神飽滿的好氣色！

謝安琪 (Kay) 日常服用「意一堂真珠粉」讓自己保持好精神。（圖片：Instagram／ineverusefoundation）

珍珠粉三大神奇功效 美白去斑改善睡眠

珍珠粉一直被視為美容聖品，不少女性都愛不釋手。古書《本草綱目》亦有記載：「珍珠清涼解、安神定驚、除翳生肌」，中醫亦有將其入藥，內服比外敷會更有效果；但要留意的是服用的珍珠粉，必須經過炮製加工，要先去除表層含有大量重金屬的螢光膜，再將其研磨為如麵粉一樣的極細粉末才可以發揮作用，否則可能對臟腑特別是脾胃產生損害。

1. 美肌養顏

珍珠粉中有珍珠蛋白 (Conchiolin)，成分比玻尿酸的分子還要小；讓珍珠粉的鎖水度更高，更具有抗氧化、保濕的作用，很容易就被皮膚吸收。而且包含超過18種不同的胺基酸，促進皮膚的再生，讓細胞活化；亦可有效改善黑斑、痘印等問題。



2. 安神鎮定、改善睡眠

珍珠粉中含有多種氨基酸和微量元素能對大腦中樞起到「安撫」及「鎮定」的作用，適合在晚餐後或睡前服用；肌膚在得到充分的休息後自然會變得白晰、有光澤。



3. 清肝明目

珍珠粉具有清熱解毒的效果，有助除肝火。珍珠粉中的硒可以強化視覺神經的傳導，改善視力，同時微量元素中的鋅可以改善視網膜及視網膜色素上皮細胞的代謝與功能！從嬰幼兒時期開始就餵服珍珠粉，還可以起到保護視力的作用，讓小朋友長大後不容易近視。



珍珠粉功效多，長期食用可美肌養生（圖片：doisongphapluat）

鼎鼎大名的台北「意一堂真珠粉」，被稱為珍珠粉中的愛馬仕，＊謝安琪日常都有服用＊。從嚴選真珠到遵循古法炮製工序，浸泡甘草水、米醋、豆漿、牛奶等，大幅降低真珠本來的涼性；再以最新科技研磨至粉，幼細度為奈米級、151萬200網目(26.1nm)。通過SGS食品安全檢驗；並無任何添加物，嬰兒幼童、懷孕五個月後孕婦皆可安心食用。

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600。

建議每日早晚各服用 1 勺，將珍珠粉放入室溫微暖的水、湯或牛奶沖泡，即可享用。切勿使用溫度過熱的水以免破壞成分中的胺基酸。

想身體有改善，每日堅持服用珍珠粉，很快就會見到效果。但要皮膚再好一點，像剝殼雞蛋一樣又白又滑；可以配合產自日本的「意一堂真珠皂」一同使用，歷時二年多反覆試煉，將真珠粉萃取提煉後加入天然成分製作而成；泡沫綿密而細緻，無粉末顆粒感、溫和不年多反覆刺激。真珠嫩白皂（方形）適合身體、真珠潤澤皂（圓形）則適合臉部清潔使用。

➤Dr PAIN x 意一堂真珠皂 $740。

要跟謝安琪維持美肌的秘訣很簡單，其實全都從生活習慣著手，由內到外調理保養才可改善皮膚狀態。如想真正變白，令皮膚細緻光滑的小女生，一定要試試這個令你無聲無息變美的小細節！