2022情人節｜美容院重開遙遙無期 ５款家用神器推薦重拾靚靚美肌

疫情於社區爆發的情況日益嚴重，因此政府日前宣佈有意進一步收緊社交距離，意味着美容院、健身中心、晚市堂食等距離重開仍有一段時間；各位女士們恐怕無法在情人節之前到美容院扮靚，不妨考慮使用家用美容儀急救肌膚！



各位女士們恐怕無法在情人節之前到美容院扮靚，不妨考慮使用家用美容儀急救肌膚！（圖片：salon-la-neige）

深層清潔要做足 專業潔膚儀帶給你美容院享受

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質；即使安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓另一半重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌。

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀

➤EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀 $680。

女士的基本美容步驟不外乎去角質、除粉刺、提拉皮膚，坊間一套美容療程至少要以千計，不妨選擇價錢相宜的EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀，儀器具備超聲波振動及離子導出功能，有效去除角質、黑頭、粉刺等污垢；同時設有EMS微電流功能，有助促進肌膚血液循環，緊緻皮膚。閒時可為另一半在家進行簡單美容，添加情趣，絕對是窩心之選！

EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀

➤EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀 $493。

重拾面部緊致輪廓 美顏瘦身按摩儀全身適用！

修身是女性一生的事業！Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀集合多項技術於一機，包括EMS微電流、RF射頻、5種美容彩光，用以按摩面部即可得到緊緻效果；而用於手腳、肩頸則可通淋巴排毒、消除肌肉疲勞。不論是每日對住電腦的OL，還是需要長期站立的工種，收工時都可以輕鬆在家美容或按摩，舒緩疲勞！

Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀

➤Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀 $799。

刺激膠原蛋白再生 深層導入令精華更吸收

過年後因飲食及作息習慣不良，容易長暗瘡、油脂粒、水腫；距離情人節不到兩星期，可以嘗試以EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀改善多種肌膚問題，同時令日常保養更具功效！一機具備多款功能，包括三款不同波長的嫩膚彩光、冷暖溫控技術、離子導入導出及EMS微電流，不但能做到深層清潔、收毛孔的功效；長期使用更能減淡細紋、修緊肌膚輪廓、回復彈性、改善膚質，並加強肌膚吸收護膚品的效果！

EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀

多款功能一覽：

紅色光子嫩膚：促進皮膚膠原蛋白細胞的生長，減少細紋，雀斑，修復紫外線曬傷

綠色光子嫩膚：促進皮膚新陳代謝，減少暗斑，痘印等色素沉澱問題

離子導入功能：促進肌底養分快速彌散，持續提高肌底吸收力

微電流按摩功能：刺激臉部肌肉運動，激活細胞，提拉臉型，重塑迷人V-shape面

冷凍震動按摩功能：有助收細毛孔，鎖住營養不易流失，同時鎭靜面部肌膚



➤EMAY PLUS 冰熱嫩膚按摩儀 $799。

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀具備溫熱、冷凍及振動功能，有助促進血液循環、消退浮腫、紓緩敏感瘀紅。產品特設特大雙波浪機頭，有效緊貼面部及身體各部位輪廓，配合每分鐘高達8,500次振動頻率，不只能用於面部，更能對準身體各個淋巴及穴位反射區，享受私密的淋巴排毒按摩，在家輕鬆美肌從此不是夢！

EMAY PLUS 溫冷排毒按摩儀

多款功能一覽：

「熱能」模式：加速血液循環及皮膚代謝過程，有助保存膠原蛋白及修復增生

「冷凍」模式：有助排水腫、收毛孔，減退黑眼圈及鎮靜紅腫敏感

「熱能」及「振動」模式：有效減淡法令及嘴角紋，重塑緊緻V面

「冷凍」及「振動」模式：有效改善眼部及面部下垂，舒緩眼部輕度紅腫



➤Emay Plus 溫冷排毒按摩儀(多色) $649。

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