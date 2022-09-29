面對忙碌的日常，食無定時，大多時間都未能攝取到足夠的營養，不知不覺健康兩字都變得奢侈。許多人往往都會待到身體出現狀況，才為自己「急救」，從食物中攝取營養，這樣做不但身體沒有得到改善，若過量或錯誤吸收，更容易造成反效果！想要明確有效地攝取均衡的營養，答案就是由每日小習慣做起，一粒營養補充品就夠，由內到外為身體注入所需。不但方便快捷，每日更只需不到$10，十分適合奔波生活的小資女隨身攜帶，要維持健康及亮麗美肌好氣色自然就事半功倍！以下《01女生》記者就為大家推薦5款保健品，一起來看看有那些必買的營養補充品吧！



5大小資女隨身必備保健品推薦！

營養補充品2022｜Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌 30袋

【職場女士養顏排毒恩物】Morishita 森下仁丹 - 天然益生菌 30袋

日本銷量No.1益生菌*，超過99%益生菌都因被胃酸殺死而無法抵達腸道，森下仁丹天然益生菌蘊含「3層耐酸性晶球技術」，確保最少90%的益生菌能直達腸道發揮功效。適合經常便秘或腹瀉人仕，有效優化腸道益菌生態，維持排便規律，提升排毒機能，增強免疫力。有助肚腩收細，改善下半身肥滿、肚脹問題，以及改善痘痘及敏感皮膚，美肌同時保衛腸道健康！

*日本富士經濟調查1998-2022機能志向食品編整腸效果乳酸菌(1996-2020實績)



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原價：$368

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營養補充品2022｜FANCL - 深層美肌膠原蛋白丸 (180粒) 30日

【肌膚充電器 重拾緊緻彈潤】FANCL - 深層美肌膠原蛋白丸 (180粒) 30日

25歲後膠原蛋白便會開始流失，要保持肌膚彈滑同時緊緻抗皺，補充膠原蛋白便是不可或缺！蘊含FANCL獨有HTC魚膠原蛋白成分，容易被身體吸收並有效擴大肌膚的儲水空間，讓肌膚的含水量有如處於年青狀態，肌膚回復水潤有彈性。同時添加玫瑰花蕾提取物，能抑制骨膠原分解；FANCL全新的Deep Charge設計，亦加入獨特美容成分「異槲皮素」，有效為肌膚充滿電，保持緊緻飽滿，美肌效果更快、更顯著！建議在晚上睡前1小時食用。

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優惠價：$82

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營養補充品2022｜FANCL - 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)

【踏入3字頭 關鍵營養補充】FANCL - 30代女士綜合營養維生素 30袋 (1袋7粒)

集HTC膠原蛋白，鐵，DHA，乳酸菌，鈣鎂鋅，Q10，維生素B、C、E，胡蘿蔔素於一身，每天一包便能方便地全面補充所需營養維他命。 DHA有助於頭腦思路清晰、胡蘿蔔素有效緩解整日對著電腦和手機的眼部疲勞、乳酸菌亦能促進腸道蠕動，同時亦加入女士容易欠缺的鐵質、葉酸及修護肌膚的膠原蛋白，工作有多忙都能健康與美麗同行。

01網購 入手價：8400 積分+HK$84

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營養補充品2022｜Jamieson - [增量裝] 天然維他命 B 雜 120粒

【小資女懶人必備】Jamieson - [增量裝] 天然維他命 B 雜 120粒

維他命擔任維持細胞和器官正常運作、促進成長的重要崗位，而維他命B更是身體不可缺少的維他命之一。一粒含B1、B2、B3、B5、B6 及 B12六大維他命B，特別適合需要長時間工作的人士，尤其是對減壓、幫助入眠、提升專注力、新陳代謝及預防貧血尤其有效。而且一盒有120粒，每日只需 1 粒，性價比超高！

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營養補充品2022｜FANCL - 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒

【明目護眼神器】FANCL - 藍莓護眼精華素 PC防藍光款 30日 60粒

平日「機」不離身，長時間下使用電子產品，除了受藍光影響，雙眼亦沒有足夠休息，容易出現鬆弛、皺紋或是黑眼圈問題，疲倦老態盡現，「靈魂之窗」再沒有靈魂。含花色素苷的藍莓提取物、維生素A、維生素B組及葉黃素等護眼營養，有助改善及緩解眼睛疲勞，同時提升夜間視力，重拾明目光采。

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小貼士：切記補充品只是輔助性產品，不能太過依賴，而且要有恆心使用才會有效。想要與健康及美麗同行，健康均衡的日常飲食才是關鍵！

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