防曬盤點｜2024年高話題款式盤點！肌研實用、舒特膚低敏抗紫外線

防曬盤點2024｜夏日防曬大作戰！在陽光普照的夏天，對於同時熱愛戶外活動及美肌的女生而言，促進體內自由基增生的紫外光，便是「頭號敵人」，不僅容易曬黑，亦會加快肌膚衰老。要阻隔紫外光進入肌膚內，需要做好物理或化學性防曬，當中噴灑和塗抹用的防曬產品更是必備，以下盤點13款2024年度高話題度款式，不僅強力抵禦紫外線，而且幫助美肌！



▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼



即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

夏日防曬大作戰！(朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式1. Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

購買方法：01Mall

品牌在護膚方面，有著一定的口碑。這款防曬霜蘊含亮肌複合物EX，可以阻隔紫外光的同時，高效保濕肌膚，使膚質更為嫩滑和細緻。結合抗污染科技，減輕肌膚積累毒素和負擔，加上清爽質感，讓毛孔保持空氣暢通，以避免感到侷促。

防曬盤點2024｜款式1. Clé de Peau Beauté 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式2. ANESSA UV 防曬噴霧 60g

購買方法：01Mall

這款防曬噴霧在防水方面，有著很好的功效，透過遇熱禦強技術及遇汗禦強技術，當接觸到陽光或汗水時，會形成更鞏固的防禦結構，以隔絕紫外線。同時加入耐摩擦粉末，使配方更為抗摩擦，不易因輕微的觸碰而脫落。

防曬盤點2024｜款式2. ANESSA UV 防曬噴霧 60g (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式3. MELANO CC 維C美白提亮防曬乳液 SPF50+ PA++++ 50g HK$85

價格親民的款式，而且能夠防曬美肌，非常實用。蘊含皮脂吸收粉末，能夠減少面部油光，同時遮蓋毛孔，讓膚質看來平滑，展現啞致霧光。特別加入2種維他命C誘導體與維他命E誘導體，有效抑制黑色素，以減少色斑形成，達致美白功效。

防曬盤點2024｜款式3. MELANO CC 維C美白提亮防曬乳液 SPF50+ PA++++ 50g (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式4. Caudalie VINOSUN 葡萄籽全效抗氧防曬乳 SPF50 50ml HK$210

防曬乳質感輕盈，塗抹時清爽不黏膩，而且有效防曬，抵禦UVA及UVB的侵害，在戶外逗留一兩小時後，肌膚都沒被曬黑。同時採用「海洋友善」配方，適合用於水上運動，以保護海洋生態，結合葡萄籽多酚等多種抗氧化成分，讓肌膚保持滋潤滑嫩。

防曬盤點2024｜款式4. Caudalie VINOSUN 葡萄籽全效抗氧防曬乳 SPF50 50ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式5. ALBLANC 潤白美肌長效修護抗曬乳 SPF50+ PA++++ 80g HK$230

塗抹身體時會有舒適滋潤感！採用水相成分含量約七成的配方，質感輕盈不黏膩，獨家添加川楝子精華，可促進細胞間的脂質產生，從基底強化角質，在強效防水、防汗和防曬的同時，猶如精華液般呵護肌膚。抗曬乳亦含尤加利、藥蜀葵和人參精華，進一步提升肌膚防禦力。

防曬盤點2024｜款式5. ALBLANC 潤白美肌長效修護抗曬乳 SPF50+ PA++++ 80g (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式6. Cetaphil 高效清爽低敏防曬啫喱 SPF50+ 50ml HK$175

特別適合擁有油性至中性及敏感肌膚的人使用，採用高光穩定性的紫外線濾光劑，高效抵擋紫外線UVA及UVB，減輕曬傷、曬紅及光老化等問題。啫喱質感舒適，易被吸收和均勻推開，加上低敏配方，塗抹時更為舒適，特別添加滋潤的維他命C，緩慢肌膚變乾，並通過皮膚科醫生測試，不會阻塞毛孔，減少引致暗瘡和粉刺等問題。

防曬盤點2024｜款式6. Cetaphil 高效清爽低敏防曬啫喱 SPF50+ 50ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式7. CLARINS 抗污染透白防曬霜 黑加侖子果撻限定版 SPF50 PA++++ 30ml HK$410

為炎熱侷促的天氣，添置一道清涼甜美的微風。CLARINS防曬霜包裝換上精緻法式甜點圖案，以黑加侖子果撻為主題，締造超少女的感覺。它亦具超強的防曬功效，結合「抗污染複合配方」，可以阻隔因紫外線及污染物造成的游離基，而有機黑醋栗芽萃取、有機哈蜜瓜萃取、白茶萃取及毛足菊萃取等，更能進一步強化抗污染物及抗氧化，減少肌膚過敏的問題。

防曬盤點2024｜款式7. CLARINS 抗污染透白防曬霜黑加侖子果撻限定版 SPF50 PA++++ 30ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式8. CLARINS Precious至臻凝時防曬霜 SPF50 PA++++ 30ml HK$850

同時具備防曬和抗衰老功效，使用凝齡配方，包括月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物，可以撃退肌膚衰老跡象；有機生命葉及彩虹海藻萃取亦能提升肌膚保濕力，而天然珍珠母貝更助均勻膚色，並增添紅潤光澤感。混合多種化學性防曬成分，高效對抗UVA及UVB的光侵害。

防曬盤點2024｜款式8. CLARINS Precious至臻凝時防曬霜 SPF50 PA++++ 30ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式9. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g HK$179

採用純物理防曬，減少傷害肌膚，採用氧化鋅，有效直接反射紫外光，阻止光線進到肌膚內。結合專行沙漠防禦因子，同時增強肌膚抵禦力，以對抗光老化。防曬霜使用溫和低刺激配方，適用於敏感肌膚，並通過「非致粉刺性」測試，減少黑頭形成。

防曬盤點2024｜款式9. 肌研 水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ 50g (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式10. Supergoop! Protec(tint) Daily SPF Tint SPF50 PA++++ 35ml HK$350(SEPHORA)

防曬質感輕盈不黏膩，用時感覺舒適無負擔，而且有效防曬，有色特質能夠充當底霜使用，讓膚色變得均勻順滑，打造出無瑕妝效。採用83%護膚配方，打造出更亮澤有致的膚色。

防曬盤點2024｜款式10. Supergoop! Protec(tint) Daily SPF Tint SPF50 PA++++ 35ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式11. TATCHA 煥彩絲滑防曬乳液 SPF50 PA++++ 50ml HK$550

採用全天然、對珊瑚友善的防曬成分，質感輕盈無重，塗抹時易被推開，配合KLEAIR科技提升膚質感，同時高效防禦UVA及UVB紫外線功效。防曬乳液蘊含真絲萃取物，裡面的氨基酸可在肌膚表面形成保濕防護膜，以保持肌膚滋潤感覺，展現出絲滑光芒。

防曬盤點2024｜款式11. TATCHA 煥彩絲滑防曬乳液 SPF50 PA++++ 50ml (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式12. melixir Vegan Airfit™ Sunscreen SPF 50+ PA++++ HK$160(SEPHORA)

高效防曬達致10小時，同時不會形成白點和殘餘於肌膚上。防曬乳質感輕盈無重，易被肌膚吸收，結合純素成分配方，包括保濕的羽衣甘藍萃取、提升彈性的松針葉萃取及抗氧的羅勒油，提升肌膚的亮澤感覺。

防曬盤點2024｜款式12. melixir Vegan Airfit™ Sunscreen SPF 50+ PA++++ (朱加曦攝)

防曬盤點2024｜款式13. SUQQU 晶采防曬日霜 SPF50+ PA++++ 30g

運用品牌的粉末處理技術，將滋潤成分糅合及包裹著3種紫外線反射劑，達致高效防曬，阻隔紫外線，同時為底妝締造光澤美肌。