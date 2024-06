碎粉推薦2024｜夏天不溶妝秘訣！1物解決定妝、控油、修飾毛孔

【碎粉推薦/蜜粉推薦2024】夏日來臨,悶焗天氣加上高溫,皮膚與妝容都備受挑戰,稍一不注意底妝就會氧化,汗水令到溶妝、卡粉狀況連連。不想令精心打造的妝容毀於一旦,除了要因應天氣選擇清爽的妝前保養,另外亦可以借助化妝手法,打造一個持久而透薄的底妝。



4大膚質定妝手法:油肌/乾肌/混合肌

想要不顯老、不顯乾的底妝,大家可以選擇少量多次,以重點遮瑕的手法上妝,之後因應肌膚狀態,選擇烘焙定妝法或三文治定妝法,修飾肌膚紋理同時定妝。

定妝手法|1. 單層定妝法



乾肌女生雖然自身皮膚偏乾,不過在炎熱天氣下仍會受影響,想為妝容加重保護,可以在底妝最後的一步,加上一層輕薄的定妝噴霧或碎粉或蜜粉。

定妝手法|2. 烘焙定妝法



如果你是個混合肌女生,T字部位或眼底容易出油、溶妝,可以利用烘焙定妝法加強重點定妝,全面使用蜜粉後,再厚上一層蜜粉於重點部位,靜置3到5分鐘,讓底妝慢慢融合,再掃掉餘粉。

定妝手法|3. 三文治定妝法



油肌女生必須學會的定妝手法!先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉,再上粉底,其後再薄上一層蜜粉,待貼合後,再加上一層定妝噴霧,以夾層的方法作三文治定妝法。

定妝手法|4. 膠水定妝法



需要長時間帶妝,身在戶外又無法時刻留意妝容?膠水定妝法將會是你的救星!先用定妝噴霧均勻噴灑於全臉,再將粉底液與定妝噴霧,以2:4的比例加以混合,混合好的粉底液上面,最後再以Z字手法上定妝噴霧;這樣的妝容就會十分牢固!

▼▼▼ 【01會員限定】網購優惠券 ▼▼▼



即日起至2024年12月31日,於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券(30日有效期);滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券(30日有效期);滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券(30日有效期)

碎粉/蜜粉推薦:1. ETUDE HOUSE 控油零毛孔碎粉 5g

即以HK$42入手!

擔心碎粉會阻塞毛孔的話,挑選礦物成份就不會有錯!ETUDE HOUSE 作為韓國國民品牌,性價比高,親民價錢同時效用高,能夠緊密貼服肌膚,強效控油、吸附油脂,更不會使妝容泛白!

碎粉/蜜粉推薦:1. ETUDE HOUSE 控油零毛孔碎粉 5g(ETUDE HOUSE)

碎粉/蜜粉推薦:2. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g

優惠低至HK$195!

想拯救出油的面容,就要輕盈、控油的蜜粉相助,這款大受好評的 Laura Mercier,在蜜粉中注入了革命性科技研發的喀什米爾以及法國開士米羊絨滑石粉組成,能夠提高肌膚亮度同時不影響原來的彩妝色彩,令妝感隨時都像剛上妝後細緻無瑕!

碎粉/蜜粉推薦:2. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g(Laura Mercier)

碎粉/蜜粉推薦:3. innisfree 控油礦物質散粉 5g

限時優惠價HK$48

碎粉不單可以定妝,更可以用於頭髮上,吸走過盛油脂,讓整個造型都變得精緻!innisfree 這款輕巧造型的礦物碎粉,不單能夠修飾暗沉膚色、控油以及平衡肌膚水油,頸部或胸前亦可以使用,定妝、吸取多餘油份及汗水多效合一,用後倍感清爽。

碎粉/蜜粉推薦:3. innisfree 控油礦物質散粉 5g(innisfree)

碎粉/蜜粉推薦:4. Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g

立即以45折優惠入手!

想要有柔焦妝效、打造陶瓷美肌的話,Make Up For Ever 這款超高清無瑕蜜粉就必須入手!細緻絲滑粉末,一掃就能夠瞬間與肌膚融為一體,隱藏毛孔、細紋,打造4K霧化柔焦的水潤無瑕美肌。

碎粉/蜜粉推薦:4. Make Up For Ever 超高清無瑕蜜粉 8.5g(Make Up For Ever)

碎粉/蜜粉推薦:5. Givenchy 高級訂製稜鏡四色蜜粉 #1 Mousseline Pastel

激減超過HK$200!

想要一盒能夠調色提亮、柔膚同時令皮膚有血色的碎粉? Givenchy 這款大熱的四色蜜粉,成份無致粉刺性,能夠因應皮膚狀態自由搭配,打造維持長達六小時的光澤肌膚;長期使用更能夠看到皮膚質量明顯改善!