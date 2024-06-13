去黑頭｜網傳大熱懶人無痛去痘法 皮膚科醫生揭密去粉刺真實成效

【去黑頭/深層清潔】來到夏天，油脂分泌旺盛，粉刺、黑頭等皮膚狀態不停出現，令人頭痛非常！粉刺、白頭、黑頭等皮膚問題影響外觀之餘，又會影響上妝效果，長期沒有理會的話，更可能令毛孔被撐大。想要解決皮膚變差，深層清潔就顯得十分重要，除了泥膜、撕拉式鼻貼、針清等方法，到底哪種方法成效最好呢？



網絡大熱「無痛去痘法」

對於深層清理的方法，由溫和融解到直接挑出的方式都有，近日有網友「hann」分享一個「無痛去痘法」，親身體驗2個月後大讚，指這個方法只需4步就能輕鬆去除毛孔中的污垢；引來不少美妝博主以及網民亦紛紛實證這個方法，更大呼神奇功效。

「無痛去痘法」：1. 清潔



首先以溫和成份的洗面乳作為開首，建議可以利用弱酸性的胺基酸洗面乳。

「無痛去痘法」：2. 打開毛孔



清潔過後就可以打開毛孔，洗澡後、運動後都是毛孔張開的情況，居家時最為簡單的方法，可以將熱水放在水杯中，再蒸鼻2到3分鐘；用熱力令毛孔張開，

「無痛去痘法」：3. 暗瘡貼



毛孔張開後，就可以在污垢多的位置，貼上暗瘡貼或親水性人工皮膠膜、敷貼，同時反覆按壓，令敷料能夠更加貼合。

「無痛去痘法」：4. 清潔



拿取暗瘡貼或親水性人工皮膠膜、敷貼時，可以先留意有沒有吸出白點，如果沒有白點的話就可以繼續等待。正式拿取後，就不需深層清潔，只需再次以溫和成份的洗面乳作為清潔。

網傳大熱懶人「無痛去痘法」 有助解決草莓鼻（RED＠涵hann）

皮膚科醫生分析「無痛去痘法」成效

雖然以上的「無痛去痘法」引起一陣熱潮討論，不過到底當中的成效多大呢？今次《01女生》就邀請了養和醫院皮膚科醫生 陳俊彥醫生（Johnny Chan），向大家解析深層清潔的成效與可行性。

對於這個網絡大熱的「無痛去痘法」，Johnny 分析指暗瘡貼多為乾淨的敷料，主於用於保護暗瘡的表面，避免環境中的細菌感染以及減少用手直接擠暗瘡而引起傷口的可能性。不過Johnny 提醒大家，如果暗瘡已經爆破、皮膚正在流血或流膿的時候 、暗瘡有活躍感染的時候或者皮膚對敷料過往有敏感反應則要避免使用。

切記勿亂試去痘法 皮膚科醫生提醒或引致反效果、毛孔粗大！(freepik）

「無痛去痘法」的原理是借由暗瘡貼中，含有具有吸收力的物料，以吸收暗瘡裏的膿物去吸取油脂。Johnny 提醒暗瘡貼通常為暫時舒緩作用，雖然能夠吸收一定的膿物，但未必能夠完全清除暗瘡內的炎症，如果過度頻繁使用或使用時間太長的話，反而有機會引致毛孔堵塞，引致反效果或毛孔粗大！

比起「無痛去痘法」，Johnny 分享最好的清潔方法應從生活習慣入手：充分落妝、早晚洗臉，最好使用帶有一定清潔能力的洗面產品打圈清潔，以免堵塞皮膚。最重要的是，雙手保持乾淨，無論接觸、化妝、清潔或按摩皮膚，避免感染。