譚杏藍日本登山曬傷皮膚紅腫痛 皮膚科醫生：有效防曬靠2個指數

【曬後護理/曬後保養】曬傷處理方法？夏天的確是外出郊游、玩樂的好時機，除了溫度高企外，毒辣的紫外線、太陽更會使人落入曬傷曬紅的圈套當中。就算用上了防曬，一旦防曬度數不足，仍可能被太陽有機可乘，對皮膚造成刺激、曬傷，那麼曬傷過後，皮膚紅腫難耐又該如何處理呢？

【以下內容已獲譚杏藍HanaTam 授權】



夏天太陽叫人又愛又恨，不希望外出遊玩的好心情，被太陽或皮膚敏感紅腫所影響的話，不單止事前的防曬準備重要，活動途中的防曬補充亦同樣緊要，擔心自己用錯防曬產品的話，不妨參考LDK日本雜誌實測過的7款開架防囇，又或者選用網絡上呼聲高企的防曬吧。

防曬的重要性不用多說，其實防曬分為兩款：物理防曬及化學防曬，物理防曬指以物件去保護肌膚，以避免與太陽直接接觸，例如雨傘、帽子、紗縵及外套等。但若果做好物理防曬、化學防曬，雙管齊下是否代表可以鬆懈呢？近日就有一名香港KOL「Hana Tam」在社交平台上分享了自己親身實證防曬雙管齊下，仍不幸曬傷的經歷，大家可以參考一下。

Hana 在社交平台上分享了自己親身實證防曬雙管齊下，仍不幸曬傷的經歷（IG@hanatam）

日本旅遊登頂富士山 美好體驗卻誤被曬傷

Hana 分享道她早前日本旅遊的經歷，當時與同行友人一同計劃了兩日一夜的登頂富士山，她們一行人凌晨出發吉田線，租用了防曬帽、防風外套與背囊等裝備。在前往富士山的路程，並非完全風和日麗，一路上風雨交加，路途中期更發現自己與友人都漏帶防曬，但已成事實只好繼續向前。

在一番體力消耗與努力下，Hana 與朋友等人在隔天終於成功登上富士山，原以為山上哮喘頻頻發作，不停吸純氧的日子到頭了，或許山頂過於空曠、紫外線高，在落山不久後，她就發現了面頰紅痛的情況，不過因為富士山附近沒有太多藥妝店，只能夠用蘆薈作為急救。當她們回到河口湖後，Hana 表示自己「狂敷嘢，搽蘆薈」，但仍然無阻隔天臉頰變腫、痛感加劇，鼻樑更起了個水泡。

曬傷後護理 親身分享警語眾人

曬傷的情況持續一週，當中經歷過紅腫、痛感、水泡及甩皮，Hana 分享道她的曬傷後護理法寶就是厚敷99.9%的蘆薈以及天然面膜，鼻樑位置更用上人工皮敷貼；在之後的旅程當中，外出時會以膠布及口罩加強保護。在一番努力下，大約花費了二週的時間，皮膚慢慢修復，不過她指「鼻樑史無前例咁多雀斑，皮膚退咗紅，但係極容易敏感」，可見皮膚屏障仍未完全好起來。

Hana 分享自己曬傷經歷後，不少網友都大呼驚訝：「睇到都覺得好痛」、「天氣好似唔曬，但都曬傷晒」並紛紛留言安慰。

故事教訓我，莫欺山莫欺水亦莫欺太陽 Hana Tam

3招提醒曬傷可大可小 嚴重情況建議尋求醫生協助

筆者亦聯絡過Hana，她表示經過此次體驗之後，敬語大家防曬需要按時補，最好乖乖按照產品上指示，例如每2到3小時需要補充就不要超時；若然在化妝後想補充防曬，她個人則比較習慣使用防曬粉，因為既可以補妝同時有防曬功能。

假若大家不幸曬傷的話，她表示最好使用成份天然、溫和的產品降紅，例如蘆薈。最重要不能心急，讓皮膚慢慢重拾穩定，千萬不能在皮膚仍在脆弱期，未穩定的時候就進行去班、激光等療程！若果情況嚴重的話，建議大家尋求專業的皮膚科醫生求助，用特製的藥膏降紅、防敏。

曬傷可大可小！（IG@hanatam）

防曬乳怎麼做才是有效？皮膚科醫生：防曬關鍵在1細節

為了解更多有關防曬的疑問，《01女生》亦特意邀請道皮膚科醫生 黃之鍵醫生解答為何防曬後仍曬傷的事。

黃醫生提醒大家要注意的是夏天日長夜短，早上10時到下午4時的紫外線都是相當強烈，可以的話則盡量避免在太陽正猛的時候進行高強度的户外活動、暴曬等活動。

若果無法避免這段時候的話，除了要多補充水分外，亦要加強防曬裝備，例如用上具有 UPF 紫外線防護係數（Ultraviolet Protection Factor ）功能的太陽傘、太陽帽、防曬衣等。而UPF數值愈高，便能阻擋更多紫外線抵達皮膚，一般防曬衣物的UPF大約為30，低於15的話則防曬功能相對較弱！

除了以上措施外，塗防曬亦相當重要。大家應盡量挑選低敏配方同時具備SPF 50+、PA++++指數的防曬產品。黃醫生提醒道若果水上活動後，上水、出汗等有機會影響防曬的持久度，大家盡量20到30分鐘補一次防曬。

若果真的不幸曬傷的話，大家千萬不要胡亂嘗試特別的護膚方法，黃醫生指曬傷程度較低的話，用上低敏的保濕霜已經可以幫助皮膚修復。若果曬傷程度嚴重的話，例如出現紅腫、痛感及水泡等情況，建議尋找醫生協助；以藥膏或藥物治療處理。

皮膚科專科醫生 黃之鍵醫生（圖片由受訪者提供）

資料來源：譚杏藍HanaTam、皮膚科專科醫生 黃之鍵醫生