蜜粉餅5大另類用法！化妝師分享2招提升持妝度　不同色調有何功效

在聖誕節及除夕的熱鬧氣氛下，相信不少女生都會玩足全日，到處打卡、享受下午茶和派對等。因此要維持亮麗妝容，蜜粉餅非常重要！新娘化妝師Mandy Yim早前向《01女生》分享有關蜜粉的小知識，以及持妝技巧，到底有甚麼方法呢？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，跟大家評測話題產品，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介年度愛用美妝，當中包括Clé de Peau Beauté、ARMANI beauty、CHANEL、Charlotte Tilbury及FENTY BEAUTY，另外亦加入評測結果。詳見 ► 編輯部私心推薦

蜜粉餅的主要成分

相信不少人都知道蜜粉可以定妝，不過當中的原理又知否呢？Mandy表示，蜜粉餅的主要成分為矽靈及滑石粉，能夠吸附多餘油脂，幫助達致啞緻控油的定妝效果。她亦指出，由於坊間對這些成分的安全性存憂慮，因此現時多個品牌都選用天然竹矽和玉米澱粉等，都可達到定妝效果。

蜜粉餅的主要成分有甚麼？(freepik)

蜜粉餅5大多用途用法

除了維持妝感，蜜粉餅有著多種用法，Mandy亦列舉出當中數個。她表示，蜜粉餅可作眼部打底，讓眼影顏色更為上色及持久，亦能讓眼睫毛更捲翹持久，而且可助快速乾洗化妝掃，以便去除化妝掃上的多餘顏色，並有效讓水亮唇妝變成霧面妝感。此外，蜜粉餅還可為頭髮去油，特別適用於瀏海（勿共用在頭髮和臉上，注意衛生）。

不同蜜粉餅色調的功效

市面上的蜜粉餅，有著白、粉紅、粉藍和粉紫色的選擇，而各自都有著不同的功效：

粉紅 : 改善蒼白，自然提亮，讓臉色紅潤健康

粉藍 : 白淨透亮，有助修飾泛紅

粉紫 : 修飾暗沈 ，去黃提亮

不同蜜粉餅色調的功效 (01女生)

提升持妝功效的貼士

要提升蜜粉餅的持妝功效，Mandy分享可以利用蜜粉專用粉撲，以按壓手法定妝，比起用蜜粉掃，更能增加持妝效果，尤其適合容易出油範圍。另外她亦提醒，不論使用蜜粉掃或粉樸，定妝過程應避免摩擦肌膚，以免影響底妝及持妝效果。