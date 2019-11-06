【圓臉髮型】下巴兩頰有肉顯肥？短髮BOB頭減齡、及肩髮注意瀏海

每到新的季節就會忍不住想從頭到腳大改造，尤其改變髮型瞬間就會給人耳目一新的感受，但在換髮型之前不妨先考慮適不適合自己，像是圓形臉屬於下巴比較圓潤，臉頰兩側稍微有豐腴感，這類的臉型在剪髮時一定要小心，不然很容易就會踩雷或者使臉型顯胖，想知道圓臉有哪些髮型最合適嗎？一起從 3 種長度打造完美小臉吧。

#短髮

圓臉雖然看起來顯得年輕可愛，但如果選擇到不夠修飾的瀏海或髮型，則會使臉變得更大，如果是短髮的話推薦以些許厚度的短鮑伯為主，加上澎鬆的旁分瀏海為臉部瞬間打造立體輪廓。

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#及肩髮

圓臉的另一個特色就是顴骨與臉部長度距離等長，所以不妨嘗試看看以直線延伸感的髮型，例如空氣弧度瀏海搭配低層次及肩直髮，便能讓視覺比例立即製造出俐落的小臉印象。

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#長髮

浪漫長髮不僅能散發優雅的女人味之外，加入捲度更讓造型呈現迷人層次，但圓臉的女孩們不建議將明顯捲度與長髮混合，因為容易使臉變得更圓，推薦以慵懶風的微捲或大捲才能呈現理想的修飾度。

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Dappei 結語： 身為圓臉型的你每次剪髮之前是不是超煩惱，擔心不夠修飾會讓臉看起來好像胖 3kg ，此時不論是透過綁髮或者配件還是無法加強，那麼先從以上不同長度的髮型挑選，拿給髮型師照著剪讓你輕鬆營造令人稱羨的顯瘦小臉。

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原文：換髮型前必看！「圓臉髮型」不踩雷，從短髮、及肩髮、長髮剪出完美的顯瘦小臉

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