陳喬恩瘦出「手掌腰」　易胖體質靠5招甩掉嬰兒肥：戒珍珠奶茶

有台灣「電視劇女王」之稱的陳喬恩，剛出道時帶點嬰兒肥，但出道18年後的她卻變得愈來愈纖瘦，嬰兒肥全都消失了，樣貌也變得更嬌豔。一直都是娛圈公認嘴饞份子的陳喬恩，一直為其易胖的體質努力去減肥，早前她在微博曬出一隻手可覆蓋的「手掌腰」，減肥創新高的她成功震撼不少粉絲。

40歲屬易胖體質的陳喬恩近日在微博曬出一手掌可遮蓋的「手掌腰」（weibo＠陳喬恩工作室）

你可能感興趣：

瓜子臉和纖幼的手臂通通都跑出來，根本看不出她其實已經40歲了（weibo＠陈乔恩） 減肥會反彈對於女生是一個非常困擾的問題，早期藉著台灣愛情劇《命中注定我愛你》而漸露光茫的陳喬恩，因初出道帶點嬰兒肥而被人嘲笑謂：「太有福氣和沒有改圖竟然是個大媽。」當中的批評成為她努力減肥的推動力，她亦相當明白易胖體質者比起平常人減肥時要付上多數倍的努力，所以經常在微博上大吐減肥的苦水，不過近年的她卻研究出一份易胖體質的減肥攻略，成功瘦成「手掌腰」，那易肥體質的女生應如何減肥才是最有效？不妨參考陳喬恩的瘦身方法與技巧吧！

1. 選擇熱量低且含有豐富蛋白質的食物

身為吃貨的陳喬恩經常在微博分享自己的減肥痛苦（weibo＠陈乔恩）

「電視劇女王」陳喬恩經常都中台兩邊走，拍攝一套古裝劇就動輒大半年的時間，但屬於易肥體質的她深深明白到吃外賣對於減肥是沒有幫助的，所以她在減肥時有機會亦會自己下廚，她通常都盡量選擇海鮮、雞肉和蔬菜，她在微博上也分享了自己的減肥餐單，如蚵仔薑湯、臘腸煎魚、菠菜炒蝦米和清炒地瓜葉等。

蔬菜屬天然低脂低熱量食物 (ig@simplethemes) 根據澳洲註冊營養師蔡穎怡分享說，以上的菜式的確較為健康，蔬菜屬天然低脂低熱量食物（根莖類蔬菜除外），亦含膳食纖維及營養素，又有飽足感，可減低過量進食高熱量食物的風險。而肉類方面，去皮去肥的紅肉白肉及海鮮脂肪比率亦較低，減肥瘦身人士每餐可食適量肉類，避免減肥同時的肌肉流失。

【按下圖看】陳喬恩減肥餐單參考

+ 3 + 2

2. 晚上6點後不進食

陳喬恩的露出的手臂真是十分的纖幼，臉也十分的尖。（weibo＠陈乔恩）

陳喬恩經常在微博上發文展示瘦身的結果，一向想甩掉嬰兒肥的她一直對自己身材管理有一定的要求，不過因為年紀漸長的關係，身體的新陳代謝亦會開始減慢，今年40歲的她，自2002開始就一直減肥，經過減肥、反彈、再減肥的艱苦過程，終於找到一個適合她而又沒有反彈的減肥要點，就是6點後不會進食，開始慢慢地重新調整飲食習慣，因為愈晚進食，讓身體分解脂肪的時間就會愈少。

閒時放縱下的陳喬恩（ig@chenqiaoen） 根據澳洲註冊營養師蔡穎怡指出雖然最近有研究顯示晚間斷食或有助控制食慾及減磅，但這些研究均是小型或動物實驗，現時並沒有大規模試驗去證實晚間斷食於人體減肥產生的作用及其實際效果，加上這種方法並不是人人適合，除非有註冊營養師的嚴格監督，否則飲食失調、慢性疾病患者如糖尿病，或未成年人士，孕婦、哺乳期婦女均不應嘗試間歇性斷食最重要的是，緊記均衡飲食、定時定量，選擇新鮮天然的食物，採取「一高三低」飲食（即高纖、低鹽、低糖、低油）。

【按下圖看】陳喬恩近期更多的瘦身照

+ 6 + 5 + 4

3.每天都要喝熱茶且是不含糖的茶

茶當中的「兒茶素」或是有助減低食物脂肪的吸收（weibo＠陈乔恩）

陳喬恩指出自己瘦身有效，全靠不喝人工飲料，因為加工飲料通常都含有很高的糖分。她更謂自己除了喝水外，每天唯一會喝的就是一杯茶，不論是熱泡茶或是冷泡茶亦好，只要是不加糖的茶就可以，女生們更可以因應自己的喜好來選擇茶葉沖泡，因為茶可以解渴更可以減少食物脂肪的吸收。

可嘗試用無糖清茶取代市面上的含糖紙包飲品(aligrapher@unsplash) 澳洲註冊營養師蔡穎怡亦指出有小型研究表示，當進食高脂食物時，茶的其中一種成分：「兒茶素」或是有助減低食物脂肪的吸收。但實際份量有待商榷及其效果亦因人而異。要有效地減少脂肪攝取，可嘗試用無糖清茶取代市面上的含糖紙包飲品和台式飲品，因這些飲品都隱藏較高的糖分及脂肪，容易令人吸收過多熱量，造成肥胖。不過最重要的都是女生應同時亦須配合均衡的飲食，及適量運動幫助燃燒體內脂肪，才達至最有效的減肥作用。

4. 戒糖飲食

戒糖的陳喬恩更搞笑地分享：「我們分手吧，沒有什麼好留戀的，我們不適合也不被祝福，不要再跟著我了。」（ig@chenqiaoen）

甜食一向都是女生減肥時的敵人，陳喬恩就為了瘦不惜戒掉她最愛的甜食，連她自己亦曾在微博分享過，自己好想喝珍珠奶茶，表示自己連睡覺也夢到了珍珠奶茶，更是那種全糖全冰的珍珠奶茶，不過戒掉甜食的她最近欣喜地在微博上公開自己的體重，因為她的體重跌破新低，只有48.5公斤，距離她47公斤的理想體重很接近了，澳洲註冊營養師蔡穎怡甜食當中的添加除了熱量外，並不會提供任何營養。

當長期攝取過多糖份而身體不能完全消耗時，這些糖分會轉化為脂肪，並囤積在身體內，做成肥胖。因此避免選擇含糖食物及飲料，已可減低部份熱量攝取，而每天糖攝取量不可超過25克，若攝取過多，就會增加罹患肥胖和心血管疾病的風險。

+ 2

5. 配合合適的居家運動

除了居家運動外，陳喬恩閒時也會踩單車。（weibo＠陈乔恩）

運動一向都是減肥時的好幫手，適量運動有效管理體重，不過一些心急的女生會利用極端的健身方法瘦身，但總是無法持之以恆的，陳喬恩從過往的減肥路上領悟出簡單的道理，就是居家型運動是最有效且可恆久地堅持的，例如：瑜珈或是跟隨影片做一些肌耐力運動等去維持漂亮的身型曲線，覺得乏味的話，更可相約朋友一同打羽毛球等等。