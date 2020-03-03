日劇女王石原里美在日本小學館美容雜誌《美的》票選「最想變成的容顏」的女星，更稱霸三年，不少日本女生都想擁有石原里美的大眼臥蠶，和她性感的豐唇，然而她本人原來一點也不喜歡。最令她自豪的，竟是「下顎線條」，她更為此下了不少苦功。

石原里美最欣賞自己的下顎線。（《校對女王》劇照）

日劇女王石原里美最愛不是嘴唇 偷練下顎線

現年33歲的石原里美，甜美的外形，性感的嘴唇，男女通殺，更是許多女生的參考對象。豐厚的嘴唇一向都是石原里美的標誌，也最惹人羨慕，但早前她在旅遊節目《石原里美的素顏之旅in希臘》中透露下顎線條才是最令她自豪，她指自己的下顎線條並非天生擁有，而是每天花時間練習，持之以恆，才有現時的成果。她分享了如何打造下顎線條的秘訣：「要突出這裡（下顎線）的話，這裡（下顎與頸部之間位置）就必須凹下去才行，要讓這裡（下顎與頸部之間位置）凹下去的話，就需要有胸鎖乳突肌才行！所以想要鍛煉的話，就必須鍛煉背肌。」她也即場示範如何練出背肌，女生不妨試試。

按圖看看石原里美下顎線條和背肌分享 == >

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背部容易出賣年齡的地方，所以鍛煉肌有助減齡，穿衣服也更好看。（Alex Kalligas／unsplash）

瘦背操：美背、減齡、改善駝背樣樣得

石原里美指她無論看男女生，也會先看下顎線。女生做運動，練線條時，都注重腰、大腿、臀部，往往忽略了背部練習，有時纖瘦的女生為何看上去有點肉肉，因為她的肩背位置都較厚重，而且一個有鍛線的背部，更讓女生有減齡效果，趁着Home Office的時間，不如打開YouTube，試試一些居家運動。

Coffee林芊妤經常在Youtube上分享不同身體部分的居家運動，她更教過大家做加強版的背部運動，有美背效果，一套10組動作，每天10 - 20分鐘，2星期至1個月便見效，不少人在影片下也留言，連續1個月，背部和手臂已經見到成果，Coffee也提醒，體脂較高的女生，一定要配合有氧運動，再做局部運動才有大成效。

除了Coffee的居家運動，不喜歡小運動的女生，也可以試試瑜珈，趴着便可以改善駝背問題、美背，更可以顯瘦細，按圖看看凱蒂瑜珈 Flow With Katie 練背肌的教學 = = >

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（資料來源：《石原里美的素顏之旅in希臘》、Coffee 林芊妤、凱蒂瑜珈 Flow With Katie）