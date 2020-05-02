日本女星37歲深田恭子即將推出第21本個人寫真集《Brand new me》，即使日本疫情嚴峻進入緊急狀態並封城，出版商依然如期5月13日出售，更追加多張新的性感火辣照片！深田恭子出道多年一直站穩女神寶座，更多次列入民選美女選舉，不過女神都有暴肥的時候，更有「肥恭」之稱，可是她竟然用了3個月成功減去26磅！深田恭子真不愧是逆齡魔法少女，37歲與昔日比拼，依舊少女味！

深田恭子於今年再次推出寫真集《Brand new me》，如期5月13日出售。(取自《weekly playboy》)

今年37歲深田恭子相隔兩年再次出寫真集《Brand new me》(全新的我)，總共160頁，是第21本寫真集！寫真集內不只是深田恭子平日休閒裝扮的照片，更有不少性感水著照。曬得一身古銅色肌膚的深田恭子，穿上白色比堅尼在沙灘上展示體態美，舉起印有她的名字「KYOKO」的滑浪板，大賣健康性感！不過原來深田恭子的古銅色肌膚不是故意的！女神早在疫情爆發前，深田恭子就專程到美國夏威夷拍攝寫真，於海上、沙灘、港口和衝浪店等地方取景。深田恭子：「我並不是想曬黑，但是在夏威夷拍攝時沒有穿上潛水衣就衝浪去，所以這個寫真就讓我成為有史以來最黑的（笑）。」

延伸閱讀：

抖音肺炎挑戰！美網紅舔機艙馬桶惹關注 舉腳曬Chanel網民斥噁心

阿嬌曾不獲奶奶接受？楊丞琳「三不」仍得寵 哪女星婆媳關係最危

周子瑜宣布推寫真獲瘋傳！個人名氣勝TWICE靠「神技」走出國際？

美貌V.S.身材？各大美小女選舉五強常客！原來OO最出色！

深田恭子自從出道以來就活躍於影視，16歲憑着與金城武主演經典日劇《神啊！請多給我一點時間》爆紅，當年的螢幕初吻更是真的她人生第一次初吻！她的專業都令她主演的《初戀的故事》和《魯邦的女兒》電影劇，引起了大批關注，所以她亦有「日劇女王」的稱號。深田恭子在影視界多年來試過不同造型。其中《魯邦的女兒》，她身穿紅色緊身衣，絕美的身型線條立即完全現形！

上年深田恭子主演的《魯邦的女兒》，劇中經常穿上超貼身的紅色緊身衣，身材獲讚。

日本不時推出大大小小由網民票選的美女選舉，而深田恭子都曾經多次列入五強！更曾經憑著一副好身材而成功奪冠！其實近日，日本真人版電影「最辣女英雌」的調查之中，深田恭子以真人版《小雙俠》中的反派「多龍芝女王」角色成功奪冠。這部電影雖然是2009年，不過她一身低胸打扮，火辣性感的造型深深地烙印在粉絲的心中！

【點撃看】「多龍芝女王」似SM LOOK？「最美胸部女星」No.1 細數深田的美女獎項！

+ 12 + 11 + 10

可見深田恭子依然深受網民歡迎，成功獲取粉絲的芳心，入行逾20年，女神形象直至今日！深田恭子的凍齡功力一直被受認可。但到底深田恭子昔日的清純少女到底如何？為何網民都稱她為「永遠的恭子妹妹」？難道她的精緻臉蛋和玲瓏身材與剛剛出道的樣子毫無差異？

【點撃看】昔日寫真！37歲難對比？童顏當上「永遠的恭子妹妹」 Baby fat不見了？

+ 26 + 25 + 24

深田恭子減肥法：水上運動+食OO！

當然女神都有崩壞的時候，深田恭子曾因為身形圓潤而被冠以「肥恭」稱號。原來都是源於拍攝電影《小雙俠》時，因為體型過胖，將戲服鈕扣逼爆！因此她決定一心減肥，回復小蠻腰，便開始陸陸逐逐的推出寫真集。可惜深田恭子本來就是易肥體質，所以後來又反反復復地時肥時瘦。直至上年她出席活動，都被指有雙下巴、包包面，大腿粗壯，身形肥腫難分。上年她就成功用3個月時間減掉12公斤，即是26磅！即使減肥後，身材依然豐滿，如何可以狀態大勇？營養師有何意見？

當時深田恭子被指肥胖？(電影《小雙俠》劇照)

坊間傳出過深田恭子的瘦身方法，當中提及她的三個飲食習慣。註冊營養師Angel Lee亦對此提出幾個解釋及注意。

(一)早餐主要食香蕉註冊營養師Angel Lee解釋早餐只食香蕉 ，不夠均衡飲食。別以為香蕉卡路里高纖維， 118g的香蕉就有105 cal的熱量，有23g含果糖 。食用份量如果過多都會增加吸收熱量，變成脂肪積聚於身體上，食太少會容易引起餓感。當中香蕉的果糖佔有50%，會提高血糖，如果食比較青一點的香蕉，相對會較為低糖。她再表示飯前進食生果，只是增加果腹感，讓下一餐進食的份量減少。她強調早餐對人體十分重要，她建議可食多樣化的食物，包括高纖的碳水化合物質，少量蛋白質，低油鹽糖。平日早餐可以飲一杯脫脂奶或低糖豆奶，食五至六粒車喱茄，再加香蕉及麥包多士。

(二)多飲暖水營養師Angel指出飲用暖水確實較好，因為飲用凍水容易引起腸胃消化不良，而熱水卻可助增產熱效應，不過只有輕微的增熱量。她提醒1日最好至少8杯，可以減低飲其他高脂高糖飲品。因為多飲水能增加血循環，吸收營養素及排除廢物。

(三)每餐吃一小碟辣泡菜至於辣泡菜，營養師Angel表示當中確實是有辣椒素，不過只會讓身體產生產熱效應，多一點的熱能，增加出汗，只是佔總能量的10%，要達至減肥的效果卻是不大！而且身體會適應辣椒素，增熱量效果會減少。

(四)不喝果汁營養師Angel又指相比飲果汁，食用整個的生果，可以吸收較多水溶性纖維及非水溶性纖維。而水溶性纖維可以排走膽固醇，幫助腸胃移動及排便。

註冊營養師Angela LEE（照片由受訪者提供)

另外，營養師Angel表示，不少人士可能會戒食飯來減肥，為增加果腹感而攝食多了肉類，亦間接食多了一些油份、脂肪。她建議可以食南瓜及西蘭花，又或者在米飯中加入高纖維的糙米及紅米，提升果腹感之餘，相對的熱量都較為低！

其實今次寫真集更被名為「史上最高的深田恭子BODY」，全因拍攝之前，她接受了人氣健身專家樫木裕實監修以及親自指導的訓練，讓深田恭子的手腳更結實，操練成健康的完美體態。難怪今次寫真會叫作《Brand new me》全新的我！深田恭子的體態美都不是一下子操練而成！深田恭子十分喜愛運動，除了健身，最愛的是水上運動，平日就會游泳減肥。別以為寫真內的滑浪板只是裝飾！原來深田恭子另一個愛好就是滑浪，有多年滑浪經驗！

營養師Angel解釋滑浪不只要游泳，更要全身的肌肉使用肌力，以助身體取得平衡。有齊帶氧運動、缺氧運動，有助身體消耗熱量。營養師Angel又表示要均衡飲食，控制飲食份量之外，持久堅持的運動都十分重要！帶氧運動有助消除多餘脂肪，鍛鍊心肺功能。現時疫情問題，她建議幾個在家中運動的動作，例如原地踏步、大字跳、原地跑步。

營養師Angel亦有一套疫情之下，在家運動的示範。(取自You at 2025 Facebook)

她提醒帶氧運動需要持續20分鐘之後，方會開始消耗人體脂肪。另外缺氧運動有助增加肌肉，訓練身體的肌肉都會增加消脂的功效。她建議應該隔日運動讓身體休息。

深田恭子（Instagram@kyokofukada_official）

今次寫真內，紀錄了深田恭子滑浪的時刻。深田恭子展示出專業的滑浪姿勢，她的舉手投足、認真樣子卻是迷人誘惑。對於深田恭子而言，滑浪是她最愛的運動，讓她成功達至完美體態。深田恭子：「畢竟我喜歡衝浪。當我沮喪消極的時候，我會否可以像其他人一樣在海上活躍呢？」 每當深田恭子心情低落，她表示就會站上衝浪板，因為這樣可以為自己帶來正面的想法。衝浪不只幫助她保持身型，更是幫助她放鬆的方法，成為最舒適的減肥方法。

延伸閱讀：

陳庭欣口罩風波因與男友理念分歧？KOL為愛留守武漢被網民怒罵

李敏鎬演皇帝熱戀金高恩 穿越時空霸氣告白：一起走﹗去我的世界

宋熙年懷第二胎仍零孕味！4大產後保養火速修身留住少女肌