懶人解救扁塌髮型大法：綁個高馬尾睡覺　起床就能收穫蓬鬆秀髮？

什麼！綁馬尾睡覺，這方法可行嗎？沒錯，專業髮型師從沒告訴過你的整髮祕密又一招，就是晚上洗好頭、吹乾頭髮之後，可以綁一個鬆鬆的、高高的馬尾進入夢鄉，第二天起來，只要稍微再整理一下，前晚的蓬鬆度依然能維持。

台灣倪萱髮藝資深設計師，同時也是倪萱創辦人Joe說：

這個方法的確可行，但必非人人的天生條件都能符合。那些天生髮質粗硬，或是髮量多的人就很適合，而髮質細軟或是天生髮量較為稀少者，就不建議這樣做。

晚上洗好頭、吹乾頭髮之後，可以綁一個鬆鬆的、高高的馬尾進入夢鄉，第二天起來，只要稍微再整理一下，前晚的蓬鬆度依然能維持。（Mike Von@unsplash）

髮質粗硬的人，髮性的彈性度佳，第二天綁馬尾的地方，很容易彈回來沒有綁痕，第二天早上，就是很蓬鬆。

▼▼不過，想要擁有這樣簡單又方便的蓬鬆效果，還是有一些簡單的事項需要遵守（按圖放大）：▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：綁個高馬尾睡個美容覺，隔天起來多扁塌的頭髮都意外地蓬鬆起來？】