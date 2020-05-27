張栢芝一向是圈中的凍齡美魔女，保養得宜。近年她更開始進軍小紅書，在平台上分享自己的保養技巧和日常飲食餐單，化身美容達人。在40歲生日(5月24日)的當天，張栢芝上載了一張在泳池邊拍攝的照片，美貌和身材都和她年輕時候相差無幾，散發出濃濃少女味，歲月仿佛忘記了這位女子，不老的神顏令人不禁大呼實在太不科學！

張栢芝在40歲生日當日發圖寫下生日感言，立即被網友留言大讚「感覺你才18」。(張柏芝@微博)

多謝上天賜給我這一天，感恩我身邊的每一個人，40歲生日快樂。

在 Instagram 查看這則貼文 原來一直40年到身邊有好多人寵愛我感謝大家 張柏芝（@cecilia_pakchi_cheung）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 2:33 張貼

最近微博上就流傳著張柏芝在泳池邊拍攝的一張雜誌花絮照，相片中張栢芝穿著一身藍色V領的低胸吊帶洋裝，纖幼的四肢加上豐滿的火辣身材讓網民們大呼羨慕，完全不像生過3個小孩的媽媽，身上沒有多餘的贅肉，而且淡雅妝容的張栢芝美貌依舊，散發著女人味，一點也不遜色於年輕少女，到底她的保養秘訣是什麼呢？

張柏芝已是3子之母，但顏值和身材仍然是保養得宜，少女味十足。(張柏芝@微博)

40歲與19歲時的張栢芝對比，竟然像「沒有老過」一樣？ (按圖看)

+ 5 + 4 + 3

張栢芝在小紅書分享養生秘訣

一把長長的秀髮是張栢芝多年來的女神標記。(張柏芝@微博)

黑芝麻豆漿

張栢芝曾經在小紅書上面分享過她的養生秘訣，就是每天早上起床她都會習慣先喝一杯黑芝麻豆漿，因為黑芝麻可以讓頭髮變得烏黑濃密，還有很好的抗衰老作用，難怪柏芝的頭髮又黑而且髮量又多，看上去也皮膚緊緻光澤，膚質與一般少女無異。

龍眼紅棗茶

工作的時候張栢芝經常會飲用龍眼紅棗茶，它不但可以養顏、安神、補氣血，對女性非常有益處。在家裡的時候就會自己泡龍眼紅棗茶，更加新鮮無防腐劑，不過忙碌的女生可以買粉狀包裝直接泡水喝。

註冊營養師李正雅(Angela)就指出紫外線、睡眠不足、壓力等都會減弱頭髮製造黑色素的能力，而黑芝麻豆漿蘊含豐富的高抗氧化物則可以改善這個情況；而且黑芝麻豆漿中的蛋白質也可以強化髮質，是頭髮生長的重要營養素之一。另外桂圓紅棗茶含有較高的維他命C，飯後飲一杯可以幫助吸收食物中的鐵質，如不加糖會更加健康。

張栢芝分享日常養生飲品:

親自下廚控制飲食

凍齡美魔女張柏芝保養得宜，40歲依然狀態大勇。(張柏芝@微博)

自制營養瘦身沙律

平常張栢芝很喜歡親自下廚，一來可以控制油鹽份量，二來可以自己挑選食材，比外食健康很多。生完第三胎後的她要進行減肥，平常工作的時候為了方便她只吃洋蔥和雞蛋，但日常她的午餐通常就是吃自製的吞拿魚沙律，材料也十分簡單，只需要準備生洋蔥、小蕃茄、雞蛋、栗米、吞拿魚就可以了，加入少許沙律醬攪拌，張栢芝喜歡吃辣，因此她會加入Tabasco(辣椒醬)，不用花太多時間就可以做出營養又美味的沙律，是減肥女士的恩物。

張柏芝減肥的時候最常吃的就是自製的吞拿魚沙律。(小紅書@張柏芝)

保持運動習慣

穿上運動裝的張柏芝露出小蠻腰和纖瘦的四肢，簡直就是辣媽。(張柏芝@微博)

張栢芝很喜歡運動，排球、籃球樣樣了得，平常也會經常跑步，另外她也很喜歡極限運動，滑浪和衝浪就是她的強項。放假的時候她就會和小孩們去滑浪，不但可以排解工作壓力，而且還可以全身減肥。因為滑浪要用到全身的肌肉，可以去掉腿部、腹部及手臂的贅肉，幫助全身燒脂，難怪40歲的張栢芝身材結實又有線條，完全不像生過3個孩子。

張柏芝很喜歡極限運動，特別是滑浪和衝浪。(張柏芝@微博)

獨家護膚秘訣

張栢芝不時大方素顏示人，近鏡之下可她皮膚狀態大好，膚質十分細嫩。(張柏芝@微博)

張栢芝經常會在小紅書分享她的護膚心得和推薦愛用的護膚產品，最近她就分享了一個平價的護膚小秘訣。張栢芝表示她是乾燥型的皮膚，因此如果想舒緩皮膚乾燥的問題就可以濕敷凡士林，步驟簡單又不用花費太多，對皮膚保濕方面有很好功效。

張栢芝「濕敷凡士林」方法：(按圖看)