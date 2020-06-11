38歲陳自瑤(YOYO)早在16年前在電視劇《赤沙印記＠四葉草.2》飾演三妹葉茵，為觀眾留下活力少女的深刻印象。最近TVB新劇《那些我愛過的人》熱播，陳自瑤在戲中穿上性感紅色泳衣的完美身材，引起外界回響。 陳自瑤的愛女王靖喬如今已8歲大，但這位最索人母皮膚依然白滑，更加擁有21吋小蠻腰，十年如一日充滿少女感的她究竟有何凍齡秘訣？而其他曾一同參演《四葉草》的女星又變成怎樣？

38歲陳自瑤（Yoyo）雖已為人母但小蠻腰只有21吋，比起從前少女時期更美。（Instagram@chenchiyiu）

模特兒出身的陳自瑤，曾在一個電訊廣告內飾演電梯女郎，甜美可人的形象，早已令觀眾留下深刻印象。她在23歲加入TVB拍攝第一部青春劇《赤沙印記@四葉草.2》，飾演活潑可愛的三妹葉茵一角。其後她深化自身演技，不斷挑戰不同陛色，直至飾演諴妃一角，嶄露頭角，令大家認識到一個演技更加純熟的陳自瑤。38歲的她雖然不再是從前的少女，但美貌依然，更多了一份女人味，每次現身都是魅力十足！到底陳自瑤有哪些保養心得，即使是快將「四字頭」的她，仍然能保持美貌和驕人身材 ？

【點撃看】陳自瑤經典造型回顧：

+ 12 + 11 + 10

陳自瑤凍齡保養心得

1.注重防曬美白保濕面膜

陳自瑤的肌膚一直都是十分白滑，防曬固然是少不了！她分享塗抹防曬品的份量，至少要有一元硬幣的大小，方可以均勻的塗上全面。陳自瑤表示如果有時間，也會去美容院進行保濕加美白的facial，為肌膚提供有效的深層護理。除此之外，她十分注重日常護膚，不可以偷懶，她在節目中表示：「其實想要有白滑的皮膚，我的秘訣就是天天敷面膜！」

陳自瑤在節目分享保持白滑肌膚的秘訣。(都市閒情截圖)

2.「保濕掌法」加強吸收

陳自瑤如很多人一樣，在轉天氣時，皮膚就容易變得敏感、乾燥，所以她會選擇滋潤性強的化妝水，然後配合一個「保濕掌法」，加強皮膚吸收，增加保濕鎖水的功效。陳自瑤又分享自己通常會在粉底內加上一至兩滴精華油，令上妝時粉底更容易推開，妝容亦較為持久，更加貼服。

【點撃看】陳自瑤加強護膚品吸收的「保濕掌法」:

+ 2

3. 徹底卸妝 平日避免化妝

陳自瑤對於卸妝十分重視，因而如果卸妝不夠徹底乾淨的話，化妝品很容易積聚在毛孔內，令皮膚變差。陳自瑤表示除了在化妝綿沾上卸妝水卸妝，亦會沾在綿花棒上，用來清潔較細微的位置，好像是眼妝的眼影、眼線、睫毛液，更會仔細的清潔睫毛間空位。除了工作時間，陳自瑤都會避免化妝，「再忙也要讓皮膚抖抖氣」，令皮膚有足夠的休息。

陳自瑤yoyo指化妝綿要用心選擇，卸眼妝時要輕手，可將化妝綿放於眼下位置。(都市閒情截圖)

4.加強肌力運動

陳自瑤除了擁有小蠻腰，整體的身材都相當結實，手臂和腿部線條都十分修長零贅肉。她保持每星期有二至三天運動的習慣，以達至KEEP FIT、修身的功效。她特別喜愛拳擊及TRX懸吊式阻抗訓練和空中瑜伽，有助訓練肌力，收緊身體線條。

外表看來柔弱的陳自瑤，原來也已經學習拳擊好幾年，難怪體態十分緊緻。拳擊屬於全身運動，需要身體較大的爆發力及敏捷度。例如蹬腿轉腰的拳式，需要提高臀部，都會有助修長腿部線條。同時能能訓練肌力、平衡和反應。

TRX懸吊式阻抗訓練深受女星熱愛，陳自瑤yoyo都是其中的粉絲。（Instagram@chenchiyiu）

陳自瑤亦會進行TRX懸吊式阻抗訓練修身。TRX是近年流行的健身方式，用於全身性的肌力訓練。利用一組繩索固定錨點來懸吊自己，自己的體重就會形成阻力，透過調整姿勢，轉變傾斜的角度，控制運動的強度。TRX有助訓練深層的肌肉以降低體脂，加強心肺功能。不過在進行TRX時必須有教練在旁指導，以免錯誤姿勢而導致受傷。

延伸閱讀：

木村花雪莉具荷拉遭網絡欺凌輕生 被惡評女星反擊#stopbullying

《降魔的2.0》劉佩玥皮膚變白滑減經痛靠茹素？營養師：助腸排毒

陳凱琳再懷孕鄭嘉穎放閃 盤點昔日花心男婚後定性緋聞絕跡？

除了以上兩個肌肉訓練運動，陳自瑤都喜愛空中瑜伽運動，加強肌力之餘，亦可放鬆繃緊肌肉，改善身體的延展性、柔軟度及平衡力。空中瑜伽利用懸垂的掛布將身體空中懸掛，在空中做出倒立、翻轉、騰飛等的各種動作。由於吊床及掛布具有彈性及承托力，可以減少拉筋時產生的壓力，身心放鬆及舒展。

陳自瑤yoyo不時都會進行空中瑜伽，提升新陳代謝。（Instagram@chenchiyiu）

昔日《四葉草》女星何去何從 ?

陳自瑤初入行時主演的青春偶像電視劇《四葉草》共有四輯。劇中的浪漫愛情線深受一眾女生追棒。《四葉草》系列培訓多位新人，雖然部分女星仍然活躍於娛樂圈，不過亦有離開了的。多年後她們到底變成怎樣？

【點撃看】其中一位《四葉草》成員，蹤影消失根本認不出來？

+ 65 + 64 + 63

延伸閱讀：

何超瓊為何家情斷陳百強嫁許晉亨終離婚？何鴻燊：她比李嘉欣美

賴弘國怨阿嬌：你為什麼是明星？阿Sa容祖兒歷女尊男卑戀情終分手