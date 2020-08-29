新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，美容院終於重開，不過除了到美容院進行護膚療程，在家也可以美顏儀實行facial from home？

友人紛紛「投訴」自疫情開始，因戴口罩焗出暗粒、出油，皮膚變差。不過，Stay Home期間不代表要將保養步驟暫停，使用美容儀器亦可幫助護膚。以下美容儀器或可成為你的好幫手。

新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，Stay Home期間不代表要將保養步驟暫停，使用美容儀器亦可幫助護膚。（程佩敏攝）

YA-MAN RF射頻再生美顏機升級版

YA-MAN RF射頻再生美顏機升級版HK$3,880（程佩敏攝）

聽過許多朋友推介日本美容儀器品牌YA-MAN的產品，經網上搜尋資料，亦看到許多不同地區的KOL實測，在口碑不錯的情況下便入手了。

這部美顏機除了做到導出功效，亦設RF射頻、導入、EMS電流、LED紅光以及冷凍模式，操作簡單，除LED紅光與冷凍模式外，其他模式只需將滲透爽膚水或精華液的化妝棉扣在探頭就能操作，每個模式護理時間為3分鐘，能調較RF射頻與EMS電流的等級，亦會自行跳到下個模式待機，完全是Step-by-step就能輕鬆完成護膚步驟。

筆者實試了一段時間，最為喜愛而且感到驚喜的是導出模式及冷凍模式；進行導出模式時，用上滲透爽膚水的化妝棉扣在探頭，並由內至外推開，幫助底層皮膚深層清潔，暖暖的感覺十分舒適，完成後亦看到化妝棉明顯變黃；至於冷凍模式，像是作一個最後修護，以蓋印方式貼近面部就能操作，輕微收細毛孔。

雖然主張一次完成5個模式，但亦可按照當日皮膚狀態而選擇，筆者時時想偷懶，多會使用導出與導入模式，效果亦顯著。

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EMAY PLUS纖面排毒美顏儀

EMAY PLUS纖面排毒美顏儀：HK$459（限量版）；HK$399（普通版）；記者使用的為限量版。 （程佩敏攝）

除底部皮膚清潔問題，另一項教人困擾的或是水腫問題，有些女生更會到美容院選擇做機解決。近日則發現了EMAY PLUS纖面排毒美顏儀，設有兩種針對面部的藍燈以及綠燈模式，可用於額頭、面頰、嘴部，溫熱感配合振動，替皮膚進行按摩；使用了一段短時間，雖然未知是否如產品說明所說能夠做到緊緻肌膚、減淡細紋的效果，但於早上使用護膚品後，由下巴拉向耳邊方向推進，感覺真的有把水腫消除了一點。

機身細小而且輕身，特別喜歡只有一鍵的簡易操控，長按3秒開關，每按一下就能轉換模式，非常方便。另外，第三個紅燈模式適用於身體，幾乎每次做完運動後必定會使用它按摩，機身符合人體工學設計，能夠一次過大面積的按小腿、手臂等位置，完全不用發力就能紓緩肌肉，溫熱感亦十分舒適。但如果想力度再加強的話，則建議將機身輕側，使用上面的部份按摩。

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劉佩玥、連詩雅等女星在過往分享化妝教學之際，更透露平日使用的一些平價妝品，CP值甚高，化妝新手或可參考一下＝＝＞（延伸閱讀）