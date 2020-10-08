許多女明星都暗藏「胸器」，直至出席重要活動的關鍵時刻，才毫不吝嗇地展示誘人身材，身穿深V性感禮服惹人遐想，而婀娜多姿的身段更是讓旁人看得血脈噴張，近日陳嘉桓拍攝廣告時展現出傲人的上圍再度引起外界熱議，究竟女星們的豐胸秘訣是什麼？

陳嘉桓身材凹凸有致。（梁碧玲攝）

27歲陳嘉桓挑戰超火辣服裝展現性感身材

模特兒出身的香港女藝人陳嘉桓近日為醫學外科中心拍攝廣告，挑戰超火辣服裝，胸前只有兩條薄布條遮住重要部位，露出豐滿胸部性感指數爆表。她更在接受訪問時分享了自己瘦身不瘦胸的秘訣，陳嘉桓表示許多女生會用捱餓的錯誤方法瘦身，但是減肥也一定要進食足夠的食物，自己每一餐都會吃到飽，不過就會戒汽水、凍飲和生冷食物，達到減肥效果。

陳嘉桓大方展示性感身材：（點閱下圖查看更多）

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大多女星都擁有女生們望塵莫及的傲人身材，即使四肢纖細如柴，但胸部依然堅挺豐滿，驚人上圍展現曼妙身姿，是許多女性渴望追求的理想身形！

擁有豐滿美胸的女星：（點閱下圖）

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女星們的美胸秘訣

若沒有天生的身材優勢，後天的努力必不可少！想要保持身材匀稱又擁有豐滿上圍，每日花時間在飲食與運動方面，日積月累一定能夠達到美胸的效果，對自己胸型不滿意的女生不妨參考一下女明星們分享的獨家豐胸方法吧。

44歲林志玲身材依舊火辣。（林志玲工作室@微博）

林志玲、高海寧等女星豐胸方法：（點閱下圖）

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