潤唇膏雖然容易買、價格亦不貴，但每個人對潤唇膏的要求盡都不同。入冬乾燥，一枝可令嘴唇顯氣色、水潤感滿分的潤唇膏非常重要。想挑選一款最適合自己的潤唇膏，不妨參考以下由日本樂天市場推薦的「潤唇膏排行榜」頭10位與用家評價後，才入手潤唇膏來護唇。

市面上有眾多不同的潤唇膏，而潤唇膏標榜的功能也盡都不一樣，所以女生入手前也最好參考別人的評價。(kam_morio@IG)

飽滿紅潤的唇部能顯得女生更為年輕誘人，相反滿佈乾裂細紋、黯沉與無血色的嘴唇則容易顯人老。加上嘴唇的角質層厚度僅有臉頰的3分之1，也沒有皮脂腺或汗腺分泌油脂，來幫助與防止嘴唇上的水份流失外，也不能隔絕外界刺激一些物質，所以一到秋冬等乾燥季節，嘴唇比起其他皮膚更為脆弱和敏感。

潤唇膏推薦：日女生好評、回購率高產品清單

當女生使用潤唇膏可減少唇部過敏與刺激等問題，而潤唇膏一般以油性成分為主，達到修護與滋潤嘴唇效果，加上普遍市面上的潤唇膏，也刻意加入有補濕成分的植物提取，進一步加強潤唇膏的補水功能，更好地改善脫皮與乾燥問題。由日本樂天市場推薦的「潤唇膏排行榜頭10位」名單（截至06/11/2020），剛好便是集合日本女生熱愛推薦與多次回購、又好用的潤唇膏榜單，而近日有意入手新一批潤唇膏的女生，亦可參考以下潤唇膏排行榜 10位名單吧！

▼▼▼【按圖看】日本樂天市場推薦的「潤唇膏排行榜頭10位」名單▼▼▼

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護膚小貼士：唇部表皮薄 勿頻繁去角質

雖然周不時為嘴唇塗上潤唇膏可以減少唇部出現各種問題，但嘴唇日常的特別護理也需要多加留意，減少出現色素沉澱、脫皮與乾裂問題，例如：平日不應常用舌頭舔嘴唇，避免出現愈舔愈乾問題；面對唇部死皮也不要刻意撕掉，以免造成嘴唇損傷；避免亂去唇部角質，因唇部表皮已較正常肌膚薄，有時頻繁去角質，也只會弱化唇部上自然的保護與保水能力，變相有機會令嘴唇更易乾燥脫皮，所以呵護唇部時，除挑選適用的潤唇膏外，日常嘴唇護理也需要多加留意與小心。

▼▼▼同場加映：【按圖看】嘴唇雖然是秋冬護理的重點地方，但女生也不可以忽略日常臉部肌膚的護理。而日本美妝雜誌LDK更嚴選出2020年「零負評、最實用的美妝護膚品」Top10，當中只售$66化妝水，更只用用7日即見效呢！（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】女生平日也需要注重護膚步驟，特別是轉季時皮膚容易變得乾燥發紅—日本@Cosme人氣保濕面霜十大︳Kiehl's 排第二、第四$18.9超抵用（延伸閱讀）▼▼▼

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參考資料：樂天市場