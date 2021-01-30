法令紋深顯老？6招簡單肌肉運動　閒時做1分鐘即可預防臉部下垂

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-01-30 09:01

熟女的妳，是不是自認「我的臉才沒有下垂呢！」其實，從20歲後段開始膠原蛋白就會開始減少呢。膠原蛋白開始減少，臉就會開始下垂啊。還有，如果長時間使用電腦或是手機的話，年輕人也會有臉部下垂的現象啊。那是因為在使用手機時，容易長時間往下看，而且面無表情，所以不只是下垂，妳的法令紋都會變得更嚴重呢。

來檢視自己的臉部下垂狀況吧！朝著正前方的狀態，利用兩手的手掌來把臉蛋往上扶起。如果妳看不到自己的毛孔的話，就要注意了！

臉部肌肉如果不訓練的話，只會越來越衰退啊！

臉與身體都是一樣有肌肉的。即使是再會說話，再笑容滿面的人，頂多只有動到臉部肌肉的20-30% 呢。再加上年齡增長的關係，不常使用的肌肉會衰退，漸漸的妳會做不到妳想要的表情。所以才會造成臉部肌肉下垂以及加深法令紋。只要減輕法令紋，就能讓妳看起來年輕7歳左右啊。

預防勝於治療，所以我們從今天開始就要來做臉部肌肉的運動吧！

6種讓臉部肌肉往上升、消除法令紋的「表情筋運動」（按圖看更多）▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

表情筋一定要訓練，否則不只是下垂以及法令紋加深，還會連帶導致肌膚再生的減緩，以及黑斑，雀斑，乾燥，皺紋，熟女青春等等眼尾代謝不良的所引起的肌膚問題呢。

只要好好訓練表情筋，肌肉機會變成身體的幫浦，促進血液循環以及淋巴循環啊！當然，肌膚再生也會更加活潑，也會變成美肌呢。請一定要試試啊。

【相關文章．按圖放大率先預覽】美魔女林志玲凍齡之迷：保持青春靠兩個字 公開5個保養小技巧

+ 22 + 22 + 22

【相關文章．按圖放大率先預覽】【名人護膚】張韶涵拍片親授獨門洗臉術 這樣洗臉皮膚嫩零細紋▼▼

+ 7 + 7 + 7

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】