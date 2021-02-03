40歲鍾欣潼減肥重回顏值巔峰　零死角美顏秘訣：戒掉5大變醜習慣

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鍾欣潼（阿嬌）近日飾演妲己的劇照流出，身形回復纖瘦的她對比早前臃腫模樣，看來減肥成功，顏值也重回巔峰。阿嬌在內地劇集《封神之妖狐王妃》中的妲己扮相引起熱話，網友更大讚她是「史上最美妲己」，更勝經典妲己代表溫碧霞。

鍾欣潼（阿嬌）所飾演的妲己被網友更大讚是「史上最美」。(《封神之妖狐王妃》@微博 )

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鍾欣潼（阿嬌）天生就是「四高三低」標準美女？

鍾欣潼（阿嬌）被指是360度「零死角」美女，天生就是美人胚子。(q_gill＠ig)

鍾欣潼（阿嬌）這次飾演的妲己叫大家驚豔，與一眾經典女星扮演的妲己角力。鍾欣潼（阿嬌）向來被稱為360度「零死角」美女，雖然忽胖忽瘦的身材一直受垢病，但顏值從不被身形所影響，天生就是美人胚子。按照傳統審美裡的「四高三低」標準來說，鍾欣潼（阿嬌）擁有美女需要具備的特質，長有一張瓜子小臉、五官精緻。

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鍾欣潼（阿嬌）長相有一點混血感，五官十分立體上鏡。(q_gill＠ig)

鍾欣潼（阿嬌）長相額頭飽滿，輪廓深邃清晰立體；眉眼、鼻子的位置都恰到好處，還帶有一點混血感，正臉看甜美標緻，加上山根明顯，鼻子夠挺，柔美還帶有一絲英氣。她在收起笑容的時候，眼神略帶哀怨憂鬱，一副楚楚可憐的模樣，很是惹人憐愛。鍾欣潼（阿嬌）的長相很有辨識度，有別於倒模式的網紅臉，臉型不會過尖帶有一絲圓潤，看起來不會太具有攻擊性，柔和親切。 鍾欣潼（阿嬌）的臉，就連前夫台灣整容名醫賴宏國也曾表示「美得不用整容」、是一張「無法靠整容得來」的臉。

鍾欣潼（阿嬌）已經40歲，外貌如像凍齡不老一樣，少女味十足。(q_gill＠ig)

看著鍾欣潼（阿嬌）的樣子，簡直沒法想象她今年已經40歲了，拍擋蔡卓妍（阿Sa）早前更上載陳年舊照祝賀她40歲生日。照片中的阿Sa第一次整蛋糕給阿嬌，阿Sa當時還有一點baby fat，但阿嬌樣子分別不大，如像凍齡不老一樣。究竟她美貌十年如一日的秘訣又是什麼？

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