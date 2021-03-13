撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-03-13 14:00

【MUJI無印良品｜美妝收納】一向深受日本女生推崇的MUJI無印良品向來都是她們的購物天堂，可以搜羅到便宜又實用的美妝好物，還有很多生活小法寶及收納用品等應有盡有。在眾多的MUJI無印良品產品中，得她們歡心的是什麼？

MUJI無印良品可以搜羅到便宜又實用的美妝好物，還有很多生活小法寶、收納用品應有盡有。(muji_taiwan@IG)

MUJI無印良品在日本擁有大量的忠實粉絲，簡約純樸的風格深得人心，而且各類產品都很受歡迎，從美妝、家居用品、服裝等等都獲得一眾日本女生的極力推薦和讚賞。這次就為大家從小紅書中的日本博主中，精選出最多日本女生推薦入手的15件無印必買好物，不但有人氣的美妝、護膚品，還有各種生活家居小法寶，當中還有一些隱藏的使用方法，大部分產品的價錢都十分親民，大買特買也不會心痛！

(按圖看)【日本女生推薦15件無印必買好物，「美妝中斷貨王」可遇不可求？】▼▼▼

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