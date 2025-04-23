定妝噴霧推薦2025｜10大好用定妝噴霧！附定妝噴霧正確用法／順序

【定妝噴霧推薦／控油噴霧推薦】定妝噴霧怎麼用？定妝噴霧正確用法？無論是油肌女生、對妝容有要求的女生、想對抗炎炎夏日或有長時間於戶外的需要，單靠普通定妝未必能夠應付所需，一支解決控油、保濕與定妝的定妝噴霧絕對是「夏日救星」，避免氧化、融妝或卡粉等問題，維持精緻妝容一整日！



定妝噴霧正確用法

不少女生使用定妝噴霧時，往往會犯上常見的錯誤：用量過多、份量不均或等待時間不足，令定妝噴霧與底妝並未貼合，導致不足以維持原有的定妝效果。想正確發揮定妝噴霧的作用，以下的定妝噴霧正確用法就能幫助你。

定妝噴霧正確用法｜1. 妝前／妝後使用全看成份

網上流傳許多的定妝方法，到底定妝噴霧應該在妝前還是妝後使用？其實正確順序的關鍵在於，該定妝噴霧中的成膜劑成份比重，如果成膜劑比重較多的話，妝前使用則會與粉底結塊，反倒令妝容「一噠噠」。

定妝噴霧正確用法｜2. 使用距離最少有20CM

不少女生都會擔心定妝噴霧的水珠會弄花底妝或妝容細節，不過其實只要保持距離，定妝噴霧所噴出的噴霧則會較細緻，大家可以舉高手臂，以最少半手臂的距離使用產品。

定妝噴霧正確用法｜3. 必須耐心等待乾燥

用上定妝噴霧後，如果沒有耐心等待乾燥的話，立即再化妝或戴上口罩的話，反而會導致前功盡廢！大家可以用紙巾作為輔助測試，以便了解底妝的清爽程度。

容易出汗、出油，或追求更強效的定妝效果的話，大家可以試試「三明治定妝法」，搭配蜜粉或粉餅，打造「最強定妝」。

定妝噴霧推薦2025｜Cloud Set Airy Setting + Smoothing Mist HK$295

來自美國的Kosas，兼備化妝與護膚，打造出一系列能夠滋養肌膚的產品。今個夏日，新成員Cloud Set Airy Setting + Smoothing Mist加入皇牌Cloud Set系列。當中採用99.5%的創新、天然成分，輕盈、長效保濕同時具備長達12小時的定妝功效，肌膚在彩妝下依然倍感舒適。

定妝噴霧推薦2025｜Cloud Set Airy Setting + Smoothing Mist HK$295（品牌提供）

定妝噴霧推薦2025｜shu uemura植村秀 unlimited 持妝定妝噴霧 HK$285

不想受產品所限制，追求一支妝前或妝後都能使用的定妝噴霧？shu uemura這款噴霧，具備保濕與定妝力，雖然當中含有養膚甘油保濕分子，噴出後即如水霧般輕盈，能夠均勻分布臉上，輕鬆打造24小時持妝鎖色、保濕柔潤的自然光澤肌。

定妝噴霧推薦2025｜shu uemura植村秀 unlimited 持妝定妝噴霧 HK$285（品牌提供）

定妝噴霧推薦2025｜CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 輕盈無瑕定妝噴霧 100mL HK$320

深受藝人、化妝師們喜愛的CHARLOTTE TILBURY，這款無酒精、無油配方的定妝噴霧像使了魔法般，一噴即擁有保濕與柔焦、隱藏毛孔的功能，能夠打造長達16小時的持妝效果，化妝前打底或是作為定妝，底妝都可以更加穩固、提高貼服度及持久度。

定妝噴霧推薦2025｜CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 輕盈無瑕定妝噴霧 100mL HK$320（CHARLOTTE TILBURY）

定妝噴霧推薦2025｜RMK CONDITIONING FIX MIST COOL 清涼保濕定妝噴霧 50mL HK$240

如果想要修護及滋潤受損肌膚，一支能夠提供微細噴霧的定妝噴霧就少不免，補水同時深入妝容上粉狀物之間的空隙，使妝容完美貼合肌膚。RMK這支更有冰涼薄荷和香梨的清爽香氣，使用時陪添舒適。

定妝噴霧推薦2025｜RMK CONDITIONING FIX MIST COOL 清涼保濕定妝噴霧 50mL HK$240（RMK）

定妝噴霧推薦2025｜JSM Beauty 微粒精華定妝噴霧 120mL HK$220

由韓國傳奇化妝師鄭瑄茉所創立的個人化妝品品牌，品牌主打自然、乾淨妝效為宗旨。這款定妝噴霧，採用來自捷克的溫泉水，10種礦物質配合雙重鎖水技術，能夠為肌膚深層保濕，噴霧有如水蒸氣般細密，那怕化妝新手使用亦不怕出錯或弄花妝容。

定妝噴霧推薦2025｜JSM Beauty 微粒精華定妝噴霧 120mL HK$220（品牌提供）

定妝噴霧推薦2025｜ Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120mL HK$315

油肌女生相信對Benefit 相逢恨晚，這支POREfessional強力無重定妝噴霧可以說是多年的人氣產品。質地清爽不黏膩，略帶橙香，成份中的零毛孔無瑕細緻粉末，更能夠有效地分散面上表面光線的粒子，減少面上油光及即時修飾粗大的毛孔，締造霧面妝感。

定妝噴霧推薦2025｜ Benefit POREfessional強力無重定妝噴霧 120mL HK$315（Benefit）

定妝噴霧推薦2025｜ Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 30mL HK$180

深受女星、化妝師的追捧，大受歡迎的Caudalie Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水，又被美稱為「皇后水」。這支「皇后水」一支多效，除了作為保濕噴霧之用，亦可以兼備化妝水與定妝噴霧。成份當中融合天然精油和植物萃取成分：玫瑰、橙花水、迷失香和薄荷精油等，清涼觸感加上清新的花香氣，十分適合夏天使用！

定妝噴霧推薦2025｜ Caudalie Beauty Elixir 葡萄籽活性爽膚水「皇后水」 30mL HK$180（品牌提供）

定妝噴霧推薦2025｜Laura Mercier Translucent Pure Setting Spray輕感親膚定妝噴霧 100mL HK$340

Laura Mercier這款親膚定妝噴霧，是品牌首支主打Clean Beauty而製作的產品，當中含有12種全天然植物成分，能夠保濕、控油同時完美鎖住妝容，打造長達16小時的持久定妝效果。

定妝噴霧推薦2025｜Laura Mercier Translucent Pure Setting Spray輕感親膚定妝噴霧 100mL HK$340（品牌提供）

定妝噴霧推薦2025｜MAKE UP FOR EVER極持妝保濕噴霧 100mL HK$260

作為舞台、廣告的代名詞，MAKE UP FOR EVER一直提供高遮瑕度與高貼合度的妝感。而這款含超過93%天然成份極持妝保濕噴霧，不單適合各種膚質，更可以噴出如雲霧般細密的噴霧，提供持妝達24小時的舒適無重感。

定妝噴霧推薦2025｜MAKE UP FOR EVER極持妝保濕噴霧 100mL HK$260（MAKE UP FOR EVER）

定妝噴霧推薦2025｜M.A.C FIX+ 妝前瞬間定妝噴霧 100mL HK$245

FIX+作為元老級的定妝噴霧，化妝新手總會聽過它的名字。當中蘊含維他命、礦物質、綠茶、洋甘菊及青瓜萃取物等成份，讓皮膚達致水油平衡，同時為後續上妝做好準備，打造更貼妝和持久的妝感達12小時。