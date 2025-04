定妝噴霧推薦2025｜10大好用定妝噴霧！附定妝噴霧正確用法／順序

【定妝噴霧推薦/控油噴霧推薦】定妝噴霧怎麼用?定妝噴霧正確用法?無論是油肌女生、對妝容有要求的女生、想對抗炎炎夏日或有長時間於戶外的需要,單靠普通定妝未必能夠應付所需,一支解決控油、保濕與定妝的定妝噴霧絕對是「夏日救星」,避免氧化、融妝或卡粉等問題,維持精緻妝容一整日!



定妝噴霧正確用法

不少女生使用定妝噴霧時,往往會犯上常見的錯誤:用量過多、份量不均或等待時間不足,令定妝噴霧與底妝並未貼合,導致不足以維持原有的定妝效果。想正確發揮定妝噴霧的作用,以下的定妝噴霧正確用法就能幫助你。

網上流傳許多的定妝方法,到底定妝噴霧應該在妝前還是妝後使用?其實正確順序的關鍵在於,該定妝噴霧中的成膜劑成份比重,如果成膜劑比重較多的話,妝前使用則會與粉底結塊,反倒令妝容「一噠噠」。

不少女生都會擔心定妝噴霧的水珠會弄花底妝或妝容細節,不過其實只要保持距離,定妝噴霧所噴出的噴霧則會較細緻,大家可以舉高手臂,以最少半手臂的距離使用產品。

用上定妝噴霧後,如果沒有耐心等待乾燥的話,立即再化妝或戴上口罩的話,反而會導致前功盡廢!大家可以用紙巾作為輔助測試,以便了解底妝的清爽程度。

容易出汗、出油,或追求更強效的定妝效果的話,大家可以試試「三明治定妝法」,搭配蜜粉或粉餅,打造「最強定妝」。

來自美國的Kosas,兼備化妝與護膚,打造出一系列能夠滋養肌膚的產品。今個夏日,新成員Cloud Set Airy Setting + Smoothing Mist加入皇牌Cloud Set系列。當中採用99.5%的創新、天然成分,輕盈、長效保濕同時具備長達12小時的定妝功效,肌膚在彩妝下依然倍感舒適。

不想受產品所限制,追求一支妝前或妝後都能使用的定妝噴霧?shu uemura這款噴霧,具備保濕與定妝力,雖然當中含有養膚甘油保濕分子,噴出後即如水霧般輕盈,能夠均勻分布臉上,輕鬆打造24小時持妝鎖色、保濕柔潤的自然光澤肌。

深受藝人、化妝師們喜愛的CHARLOTTE TILBURY,這款無酒精、無油配方的定妝噴霧像使了魔法般,一噴即擁有保濕與柔焦、隱藏毛孔的功能,能夠打造長達16小時的持妝效果,化妝前打底或是作為定妝,底妝都可以更加穩固、提高貼服度及持久度。

如果想要修護及滋潤受損肌膚,一支能夠提供微細噴霧的定妝噴霧就少不免,補水同時深入妝容上粉狀物之間的空隙,使妝容完美貼合肌膚。RMK這支更有冰涼薄荷和香梨的清爽香氣,使用時陪添舒適。

由韓國傳奇化妝師鄭瑄茉所創立的個人化妝品品牌,品牌主打自然、乾淨妝效為宗旨。這款定妝噴霧,採用來自捷克的溫泉水,10種礦物質配合雙重鎖水技術,能夠為肌膚深層保濕,噴霧有如水蒸氣般細密,那怕化妝新手使用亦不怕出錯或弄花妝容。

油肌女生相信對Benefit 相逢恨晚,這支POREfessional強力無重定妝噴霧可以說是多年的人氣產品。質地清爽不黏膩,略帶橙香,成份中的零毛孔無瑕細緻粉末,更能夠有效地分散面上表面光線的粒子,減少面上油光及即時修飾粗大的毛孔,締造霧面妝感。

深受女星、化妝師的追捧,大受歡迎的Caudalie Beauty Elixir葡萄籽活性爽膚水,又被美稱為「皇后水」。這支「皇后水」一支多效,除了作為保濕噴霧之用,亦可以兼備化妝水與定妝噴霧。成份當中融合天然精油和植物萃取成分:玫瑰、橙花水、迷失香和薄荷精油等,清涼觸感加上清新的花香氣,十分適合夏天使用!

Laura Mercier這款親膚定妝噴霧,是品牌首支主打Clean Beauty而製作的產品,當中含有12種全天然植物成分,能夠保濕、控油同時完美鎖住妝容,打造長達16小時的持久定妝效果。

作為舞台、廣告的代名詞,MAKE UP FOR EVER一直提供高遮瑕度與高貼合度的妝感。而這款含超過93%天然成份極持妝保濕噴霧,不單適合各種膚質,更可以噴出如雲霧般細密的噴霧,提供持妝達24小時的舒適無重感。

定妝噴霧推薦2025|MAKE UP FOR EVER極持妝保濕噴霧 100mL HK$260(MAKE UP FOR EVER)