香體產品推薦2025｜ 香體膏與止汗劑分別？6大告別汗味的夏日好物

【香體產品推薦/香體膏推薦/止汗劑推薦】 來到夏意正盛的時份，外出不需半日已經汗流浹背，除了妝容、髮型備受挑戰，更有一個微細之處容易令人尷尬，這個看不到卻十分顯著的細節，便是體味，特別當近距離、室內環境時更是避無可避，出汗後汗液與香水交織的味道更是勢無可擋。不想讓尷尬情況出現，能夠揮別汗味的香體膏或止汗劑，可以說是夏日必備好物。



香體膏是什麼？

不少女生都會擔心止汗劑會堵塞汗腺，而且普遍止汗產品的形態較大、香氣亦較明顯。如果想要低調而輕便易攜的話，香體膏會是個不錯的替代品，當中並不含鋁或防腐劑，主要依靠天然或抑菌成分消除汗臭味，時而勢易香體膏亦有噴霧型、粉膏型、滾珠型等不同型態。

香體產品推薦2025｜ MALIN+GOETZ (全新 + 限量版) 玫瑰油爽身香體膏 73g HK$220

來自紐約的MALIN+GOETZ，品牌主打天然護理，這款香體膏兼備長效防護與氣味格調，配方以最新玫瑰香味而成，當中蘊含中和體味的天然酵素，防敏感、親膚，能夠保持12小時以上的花香。

香體產品推薦2025｜ Sol De Janeiro Rio Deo Aluminum-Free Deodorant Cheirosa 59 57g HK$160

來自巴西大熱的Sol De Janeiro，這款香體膏並非以香味掩蓋氣味，配方以 98%天然成分消除氣味，當中的香草蘭和淡木檀成份更能舒緩肌膚，讓你舉手投足都充滿迷人香調。

香體產品推薦2025｜ Aesop 腋下身體噴霧 50mL HK$260

汗流浹背伴隨令人尷尬的體味外，服飾亦會沾染上難聞的氣味，想徹底擺脫尷尬，身體噴霧則能提供更全面保護。Aesop 這款腋下身體噴霧含有多種清新植物精油成分，例如岩蘭草根、蓖麻油酸鋅、芫荽籽等，噴灑待乾透後就會重拾充滿香氣的服裝。

香體產品推薦2025｜ Aesop 腋下身體噴霧 50mL HK$260（Aesop）

香體產品推薦2025｜ Bioré Zero 散汗爽身淨味劑走珠型 (無香味) 40mL HK$59.9

相信不少人初接觸香體產品時，便有入手過 Bioré的產品。作為日本國民品牌，這款不含鋁鹽的淨味劑，360度走珠型設計，加上結合日本革命性科研汗水蒸發技術與全效抗菌配方，那怕外出時急忙塗抹亦能維持長久功效，即使大量流汗仍能有效防異味！

香體產品推薦2025｜ Bioré Zero 散汗爽身淨味劑走珠型 (無香味) 40mL HK$59.9（Bioré）

香體產品推薦2025｜ CRYSTAL 礦物淨味棒 40g HK$28.6

如果你自問是個大汗之人，這款美國品牌CRYSTAL的礦物淨味棒相信能夠拯救你。 產品由多種礦鹽制成，只需在睡前用水打濕腋下，然後取大量產品塗抹於肌膚表面，即能打造長達24小時的無色、無味的隱形保護屏障。

香體產品推薦2025｜ CRYSTAL 礦物淨味棒 40g HK$28.6（CRYSTAL）

香體產品推薦2025｜ The Ritual Anti-Persspirant Spray 150mL £10.9（折合約港元HK$116）

如果習慣了止汗噴霧的話，不妨選擇The Ritual這款結合蓮花和棗樹的噴霧，香氣不單能舒緩感官，更能夠帶來長達24小時防汗、防異味的功效。