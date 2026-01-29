護手霜過期別急著丟　5個隱藏生活妙招　對皮鞋、染髮還能這樣用

家裏是不是也有幾條用不完的護手霜，結果一放就過期？其實別急著丟！過期的護手霜雖然不適合再擦手，但它還能變身為生活小幫手。只要用對地方，不但環保還能省錢，以下就告訴你5個實用又簡單的妙用方法。



護手霜過期後還有5個實用又簡單的生活妙用（點擊放大瀏覽）▼▼▼

過期護手霜5個生活妙用（cherrydeck@unsplash；01製圖）

1. 皮鞋保養

皮鞋、皮包若看起來乾巴巴，塗點過期護手霜再用軟布擦拭，馬上就能恢復光澤。原理其實和皮革油一樣，護手霜的油脂能滋潤皮革，還能避免裂痕產生。比起花錢買專用保養油，這招真的省荷包又環保。

2. 木製家具護理

桌子、木櫃出現小刮痕或黯淡無光時，可以少量護手霜塗抹在刮痕處，再用紙巾推開。油分會填補木紋縫隙，讓痕跡不明顯，表面更亮澤。尤其適合臨時救急，讓家具維持體面，簡單操作就能延長使用壽命。

3. 金屬防鏽

金屬飾品、剪刀、拉鍊最怕潮濕生鏽。這時候過期護手霜就能派上用場！在接縫處塗一點護手霜，可以形成薄膜，阻隔空氣和水分，減少氧化。拉鍊卡卡時擦一點也能變順，實用度堪比專用潤滑劑。

4. DIY染髮防沾染

很多人自己染髮時最怕耳朵、額頭沾上染劑，事後超難清。其實只要在染前塗點過期護手霜在髮際線周圍，就能形成保護層，染劑不容易附著。過期的護手霜不用浪費，還能變成染髮小助手。

5. 腳跟滋潤

即使過期了，護手霜對於非手部的粗糙部位還是能用。像是乾裂的腳跟、膝蓋、手肘，只要晚上厚敷一層，再套上襪子或長褲睡覺，隔天起來就會柔嫩許多。拿來當身體乳急救，其實效果意外不錯。

