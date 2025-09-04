8款溫和鎮定蘆薈凝膠產品推薦　附5大正確選購、曬後修護使用指南

夏天氣溫高、日曬時間長，時常得面臨肌膚缺水、曬傷、曬後泛紅等皮膚狀況。



然而想要避免保濕保養過程的黏膩、厚重感，多數人會選擇「蘆薈凝膠」作為夏季肌膚保養的首選，以達到舒緩、鎮定、降溫等效果。不過妳真的挑對、用對蘆薈凝膠嗎？市面上又有哪些優質蘆薈凝膠值得入手？本篇一次整理蘆薈凝膠5正確使用觀念＋8款產品推薦。

曬後肌膚救星蘆薈凝膠的5大正確使用觀念，加上8款人氣產品推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

蘆薈凝膠使用5要點及8款產品推介（THE BODY SHOP官網；01製圖）

+ 14

蘆薈凝膠5大正確使用觀念

日常保濕蘆薈凝膠要用於化妝水後

天然蘆薈具有舒緩、穩定膚況、提高保濕力的效果，也是許多保養產品中常見的元素。除了複方的蘆薈添加保養品之外，成分純粹的「蘆薈凝膠」也是夏季基礎保養中不可缺少的重要單品。想要利用「蘆薈凝膠」滿足日常保濕期待，使用時也有幾點觀念需留意！

使用觀念（一）：因蘆薈凝膠本身質地帶有黏性，使用前一定要溫和清潔肌膚，並用毛巾輕擦至半乾。

使用觀念（二）：臉部每次使用亮僅1–2顆黃豆大小即可；身體則視面積增減，無需過多可均勻塗抹吸收。

使用觀念（三）：使用於臉部時，建議用於化妝水後、乳液或乳霜之前，並搭配手部輕拍畫圓至吸收。



曬後舒緩蘆薈凝膠需厚塗15分鐘才有效

蘆薈凝膠本身的清涼膚感與輕盈質地，也是許多人夏季緩解膚溫、曬後不適的保養好選擇。想要運用蘆薈凝膠達到有效曬後修護、鎮定泛紅等期待，每次的使用份量、停留時間也有講究！以下列點3大曬後舒緩使用守則。

曬後使用守則（一）：曬後肌膚仍處高溫、微發炎狀態，建議先以冷水沖洗或用冰毛巾輕敷，降低肌膚溫度後再使用蘆薈凝膠。

曬後使用守則（二）：舒緩局部曬紅，可以搭配厚敷提升效率。取用約1–2mm厚度的蘆薈凝均勻覆蓋於受影響區域，才能達到全面的鎮定效果。

曬後使用守則（三）：厚敷使用時需靜置15–20分鐘，而後用清水沖掉多餘殘留，再進行後續保養。

曬後使用守則（四）：曬後當天可重複2–3次，幫助肌膚修復。



使用蘆薈凝膠前30分鐘測試敏感度很重要

蘆薈凝膠雖然成分相對單純，但也不一定適合所有人的膚質。除了要避免曬傷時，肌膚有明顯傷口、脆弱狀態時使用；皮膚敏感者，第一次使用也建議先在耳後或手腕內側塗抹少量，觀察30分鐘至1天是否有紅腫癢反應，方可安心。若不慎入眼，則需立即以大量清水沖洗。

蘆薈凝膠需保存於冰箱、陰涼處

蘆薈亦屬植物性萃取產品，保存上也需格外留意。保存時建議存放於陰涼處，避免直接日曬與過於高溫悶熱環境。若保存環境難以掌控，也可存放於冰箱，更能延長產品保存期限避免變質，還能基強使用時的沁涼感。

選擇90%以上高純度蘆薈凝膠產品

不只使用方式、使用時的觀念需注意，市售蘆薈凝膠產品多元，民眾在挑選上也要以三大關鍵為優先篩選考量。第一，需選擇蘆薈含量90%以上、標示透明成分表的產品；第二，避免含有過多酒精、人工香精或色素的產品。第三，挑選有檢驗報告或具備敏感肌認證的品牌。選對產品使用上也更加安心。

8款蘆薈凝膠推薦（Nature Republic官網；01製圖）

+ 12

8款蘆薈凝膠推薦

1. innisfree

innisfree蘆薈再生修護舒緩啫喱 300ml，$140



蘊含高達93%蘆薈葉肉萃取、胺基酸，能鎮定紫外線刺激後的肌膚，同時集中補給水分。搭配品牌獨有的「蘆薈修護活力複合成分™」，結合濟州蘆薈與積雪草萃取，有效舒緩肌膚、強化防禦屏障，預防水分流失並維持清爽不黏膩的膚觸感受。

2. Muji

Muji蘆薈舒緩凝膠 200g



無印良品推出的這款蘆薈舒緩凝膠，採用超過10%的蘆薈汁液，並添加玻尿酸與兩種植物精華，提供豐富保濕與修護成分。能即時舒緩乾燥不適，迅速補充水分，讓肌膚在日曬後能迅速恢復水嫩感。質地清爽易吸收，四季使用都很合適。

3. THE BODY SHOP

THE BODY SHOP蘆薈多用途紓緩啫喱 200ml，$189



採用社區公平交易取得的墨西哥有機蘆薈精萃為基礎，質地細緻清爽，且不含酒精、化學色素、礦物油與香料。能迅速鎮定並沁涼舒緩敏感不適的臉部及身體，同時提供密集修護與潤澤調理，達到最溫和的肌膚呵護體驗。

同場加映：6款保養導入精華水推薦 La Mer抗老穩膚一瓶搞定 連周杰倫都愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

4. Nature Republic

Nature Republic超舒緩保濕蘆薈凝膠92% 300ml



Nature Republic 全球銷售上億件的暢銷單品怎麼能不認識！含92%加州CCOF有機認證蘆薈，高效補水並快速鎮靜因日曬、乾燥或外界刺激而不適的身體肌膚與臉部。清爽凝膠質地吸收快、不黏膩，能立即為肌膚帶來即時舒緩感受。

5. 廣源良

廣源良蘆薈曬後舒緩凝膠 250ml



來自台灣的草本護膚品牌廣源良，除了經典絲瓜水之外，這款單品也相當受歡迎。蘊含雙重植萃舒緩因子，能長效補水、密集修護並增強肌膚防禦力。冰鎮後使用更能提升舒緩效果，無論薄擦作為日常保養，或厚敷作為急救修護，都能有效減緩曬後的不適感。

6. isLeaf

isLeaf蘆薈保濕凝凍 300ml



來自韓國的isLeaf，這款高達99.8%含量的蘆薈保濕凝凍，不光以高濃度蘆薈萃取與保濕成分為基底，能有效為肌膚帶來即時水分補給。清爽不黏膩的質地屬性，於曬後塗抹更能迅速舒緩並帶來涼感滋潤。

同場加映：日本話題美妝買甚麼？10款@cosme上半年新秀大賞 不少香港都買到（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 28

7. Nature garden

Nature garden 99%蘆薈保濕舒緩凝膠 300ml



同樣來自韓國，以高CP值為賣點的Nature garden，擁有高達99%蘆薈成分，為肌膚提供高度保濕與舒緩力。適合在日曬後或乾燥時使用，快速補水並鎮定不適，讓肌膚重回水潤狀態。質地溫和清爽，臉部與身體皆可安心使用。

8. Kameria

Kameria濟州島粉紅蘆薈保濕凝膠 300ml



採用100%來自韓國濟州島的三種蘆薈成分：粉紅蘆薈萃取、庫拉索蘆薈葉粉與庫拉索蘆薈葉汁維護膚基礎。外加上，不含礦物油、酒精、人造色素、二苯甲酮等溫和屬性。除了能滿足基礎保濕與舒緩需求，更能針對季節轉換、油水平衡失調引起的乾燥與敏弱問題，提供深層滋養。

延伸閱讀：

2025乳液推薦指南：IPSA日本專家教你挑對質地、膚質不踩雷！

洗面乳怎麼選？邱品齊醫師解答敏感肌、油肌選購5大守則

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】